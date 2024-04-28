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Ірак ухвалив строге покарання за одностатеві стосунки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ірак ухвалив строге покарання за одностатеві стосунки
Понад 60 країн світу криміналізують одностатевий секс
фото: Pixabay

Іракські партії розглядали законопроєкт, який пропонував смертну кару за одностатеві акти

В Іраці парламент схвалив законопроєкт, який криміналізує одностатеві стосунки. Покарання передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі. Про це пише ВВС.

Згідно з новим законом, трансгендерні особи також можуть потрапити до в'язниці на термін від одного до трьох років. Тим, хто «пропагує» гомосексуальність чи проституцію загрожує сім років позбавлення волі. Також тюремні ув'язнення загрожують лікарям, які проводять операції зі зміни статі; чоловікам, які «навмисно» поводяться як жінки; і тим, хто займається «підміною дружин». 

Прихильники змін кажуть, що вони спрямовані на «захист іракського суспільства від моральної розбещеності та закликів до гомосексуальності, які наздогнали світ».

За словами правозахисників, закон став ще однією «чорною плямою» у послужному списку порушень прав ЛГБТ-осіб в Іраку.

Як пише ВВС, попередній варіант законопроєкту – поправка до закону про боротьбу з проституцією, який був прийнятий наприкінці 1980-х років – узагалі пропонував смертну кару за одностатеві стосунки. Однак він був змінений після того, як зіштовхнувся з опозицією з боку США та інших західних країн.

Як відомо, основні іракські політичні партії в останні роки посилили критику прав ЛГБТ-спільноти, а на протестах спалювали веселкові прапори.

Державний департамент США наголосив, що рішення Іраку загрожує правам і свободам людини. А прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон назвав ці поправки «небезпечними і такими, що викликають занепокоєння».

За даними Our World in Data, понад 60 країн світу криміналізують одностатевий секс, водночас у понад 130 країнах він є законним.

Як повідомлялося, правляча партія Грузії «Грузинська мрія» представила законопроєкт, який обмежує права ЛГБТ. Зокрема, він забороняє зміну статі та усиновлення дітей одностатевими парами, а також «збори, спрямовані на популяризацію одностатевих сімейних або інтимних стосунків».

Нагадаємо, Міністерство культури Білорусі прирівняло демонстрацію «нетрадиційних стосунків» до порнографії, поширення якої заборонено.

До слова, п'ять діб адміністративного арешту отримала мешканка Нижнього Новгорода. Причиною стали її сережки у вигляді жаб, які сидять на райдугах. Прикраси викликали невдоволення у відвідувача кафе – ймовірно, прихильників забороненого у Росії рухом «Чоловіча держава».

Теги: Ірак ЛГБТ в'язниця

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