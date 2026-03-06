Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп вигнав Такера Карлсона з руху MAGA за критику ударів по Ірану

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп вигнав Такера Карлсона з руху MAGA за критику ударів по Ірану
Карлсон назвав рішення Трампа атакувати Іран «абсолютно огидним і злим»
фото: АР

Трамп: Такер збився зі шляху

Президент Дональд Трамп виключив американського пропагандиста Такера Карлсона з клубу MAGA після того, як він розкритикував військові удари США та Ізраїлю по Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Карлсон назвав рішення Трампа атакувати Іран «абсолютно огидним і злим» у заяві для Джонатана Карла з ABC News. «Це війна Ізраїлю. Це не війна Сполучених Штатів. Ця війна не ведеться в інтересах національної безпеки США – щоб зробити Сполучені Штати безпечнішими чи багатшими. Ця війна навіть не стосується зброї масового знищення, ядерної зброї», – сказав він.

У відповідь Трамп виступив із різкою критикою, сказавши: «Такер збився зі шляху».

«Я знав це вже давно, і він не є прихильником MAGA. MAGA рятує нашу країну. MAGA робить нашу країну знову великою. MAGA – це «Америка понад усе», а Такер не є прихильником жодної з цих речей. І Такер насправді не достатньо розумний, щоб це зрозуміти», – заявив Трамп.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Карлсон взяв інтерв’ю в Путіна, яке було більше схоже на те, що він просто вислухав перед камерами монолог російського диктатора про його особисті погляди на історію України.

Також американський ведучий розмовляв з Лавровим, щоб показати «російський погляд» на війну, яку Росія веде проти України з лютого 2022 року. Карлсон тоді розкритикував політику адміністрації Байдена щодо війни, заявивши, що вона «все більше наближає США до ядерного конфлікту з Росією», повторюючи наративи Кремля.

Раніше Карлсон зробив заяву у дусі кремлівської пропаганди. Він спрогнозував, що Україна нібито «перестане існувати через 50 років».

Зокрема, американський пропагандист та телеведучий Такер Карлсон заявив, що адміністрація колишнього президента США Джо Байдена начебто намагалася вбити главу Кремля Володимира Путіна.

Читайте також:

Теги: США Іран Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У соцмережі Truth Social Трамп розкритикував вердикт суду, назвавши його «антиамериканським»
Тарифний хаос Трампа та український інтерес
23 лютого, 19:19
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін
Китай готовий вступити в переговори. Чому росіяни будуть категорично проти
27 лютого, 08:56
Геополітична нестабільність, яку підживлює адміністрація президента США, змушує інвесторів шукати замість долара інші «тихі гавані»
Американські гірки Трампа. Що відбувається з золотом, доларом та гривнею
2 березня, 14:00
Трамп рекомендує Зеленському поспішити і здати Донбас Путіну
Трамп рекомендує Зеленському поспішити і здати Донбас Путіну
13 лютого, 21:52
Іран вистежує та арештовує протестувальників завдяки дронам
Іран вистежує та арештовує протестувальників завдяки дронам
15 лютого, 03:58
Урядовці домовилися працювати над укладенням майбутньої енергетичної угоди
Шмигаль обговорив з міністром енергетики США постачання скрапленого газу
18 лютого, 22:10
Президент висловив розчарування повільністю окремих рішень міжнародних партнерів
Зеленський назвав головну небезпеку тривалої війни з Росією
14 лютого, 17:52
Трамп не зустрінеться з хокеїстками збірної США
Жіноча збірна США з хокею відмовилася від зустрічі з Трампом
24 лютого, 10:34
Нетаньягу: Не можна дозволити цьому кривавому терористичному режиму озброїтися ядерною зброєю
Нетаньягу назвав причини спільної з США операції «Рев лева»
28 лютого, 11:03

Політика

Трамп вигнав Такера Карлсона з руху MAGA за критику ударів по Ірану
Трамп вигнав Такера Карлсона з руху MAGA за критику ударів по Ірану
Кремль підготував ґрунт для зриву переговорів з Україною
Кремль підготував ґрунт для зриву переговорів з Україною
Путін доручив політтехнологам і розвідці втрутитися у вибори в Угорщині – розслідування
Путін доручив політтехнологам і розвідці втрутитися у вибори в Угорщині – розслідування
Трамп заявив, що Іран «втратив усе, що міг втратити»
Трамп заявив, що Іран «втратив усе, що міг втратити»
Британія відправила на Близький Схід військових, які навчалися в Україні
Британія відправила на Близький Схід військових, які навчалися в Україні
Трамп назвав премʼєра Британії невдахою – The Telegraph
Трамп назвав премʼєра Британії невдахою – The Telegraph

Новини

Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
4 березня, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua