Трамп вигнав Такера Карлсона з руху MAGA за критику ударів по Ірану

Трамп: Такер збився зі шляху

Президент Дональд Трамп виключив американського пропагандиста Такера Карлсона з клубу MAGA після того, як він розкритикував військові удари США та Ізраїлю по Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Карлсон назвав рішення Трампа атакувати Іран «абсолютно огидним і злим» у заяві для Джонатана Карла з ABC News. «Це війна Ізраїлю. Це не війна Сполучених Штатів. Ця війна не ведеться в інтересах національної безпеки США – щоб зробити Сполучені Штати безпечнішими чи багатшими. Ця війна навіть не стосується зброї масового знищення, ядерної зброї», – сказав він.

У відповідь Трамп виступив із різкою критикою, сказавши: «Такер збився зі шляху».

«Я знав це вже давно, і він не є прихильником MAGA. MAGA рятує нашу країну. MAGA робить нашу країну знову великою. MAGA – це «Америка понад усе», а Такер не є прихильником жодної з цих речей. І Такер насправді не достатньо розумний, щоб це зрозуміти», – заявив Трамп.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Карлсон взяв інтерв’ю в Путіна, яке було більше схоже на те, що він просто вислухав перед камерами монолог російського диктатора про його особисті погляди на історію України.

Також американський ведучий розмовляв з Лавровим, щоб показати «російський погляд» на війну, яку Росія веде проти України з лютого 2022 року. Карлсон тоді розкритикував політику адміністрації Байдена щодо війни, заявивши, що вона «все більше наближає США до ядерного конфлікту з Росією», повторюючи наративи Кремля.

Раніше Карлсон зробив заяву у дусі кремлівської пропаганди. Він спрогнозував, що Україна нібито «перестане існувати через 50 років».

Зокрема, американський пропагандист та телеведучий Такер Карлсон заявив, що адміністрація колишнього президента США Джо Байдена начебто намагалася вбити главу Кремля Володимира Путіна.