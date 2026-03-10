Іран почне стягувати з танкерів і суден у Перській затоці «плату за безпеку» – CNN

Тегеран вважає, що здатен впливати на глобальні ціни на нафту

Іран завершує розробку планів щодо запровадження «мит безпеки» в Перській затоці для нафтових танкерів та комерційних суден, які належать країнам-союзникам США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Іранське джерело, обізнане зі стратегією керівництва країни, зазначає, що Ормузька протока «закрита», навіть якщо президент США Дональд Трамп стверджує, що вона відкрита.

«Ми тримаємо в руках гвинтик світової ціни на нафту, і ще довго США доведеться чекати на наші дії, щоб контролювати ціну. Ціни на енергоносії стали нестабільними, і ми продовжуватимемо боротьбу, поки Трамп не оголосить про поразку», ‒ повідомив співрозмовник телеканалу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація думає про захоплення Ормузької протоки. Глава Білого дому наголосив, що Ормузька протока – один з найважливіших енергетичних пунктів у світі, через який проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти, – відкрита, але Білий дім все ще «думає про те, щоб взяти її під контроль».

Трамп сказав, що США «можуть багато зробити» щодо протоки та пригрозив Ірану, якщо він заблокує водний шлях. «Вони розстріляли все, що могли, і їм краще не робити нічого милого, інакше це буде кінець цієї країни… Якщо вони зроблять щось погане, це буде кінець Ірану, і ви більше ніколи не почуєте цю назву», – стверджував він.

До слова, іранський Корпус вартових ісламської революції виступив із заявою про готовність надати безперешкодний прохід через Ормузьку протоку суднам тих арабських та європейських країн, які погодяться вислати американських та ізраїльських дипломатів.