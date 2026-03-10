Головна Світ Політика
Німеччина зібрала додаткову партію ракет до систем Patriot для українського війська

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Німеччина зібрала додаткову партію ракет до систем Patriot для українського війська
Зенітно-ракетного комплекс MIM - 104 Patriot
фото: US Army

Найближчими тижнями Україна має отримати понад 30 ракет-перехоплювачів до Patriot

Німеччина спільно з партнерами по НАТО сформувала Україні критично важливу партію зенітних ракет до систем Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Spiegel.

Видання пише, що міністру оборони Німеччини Борісу Пісторіусу вдалося «назбирати» серед європейських партнерів і союзників близько 30 ракет PAC-3 для поповнення запасів України. Разом з нечисленними ракетами, які передає сама Німеччина із запасів Бундесверу, це приблизно 35 штук.

«На зустрічі прихильників України перед Мюнхенською конференцією з безпеки Пісторіус зробив вкрай незвичайну пропозицію. Він запропонував країнам-партнерам, що Німеччина надасть Україні п'ять ракет PAC-3 зі своїх арсеналів Бундесверу, якщо інші держави поставлять Україні загалом 30 додаткових керованих ракет», – йдеться в повідомленні. 

«Главком» писав, що Україна нині веде переговори із країнами Перської затоки щодо використання свого досвіду протидії дронам в обмін на фінансування оборонної промисловості. Також Київ обговорює зі Сполученими Штатами можливість обміну технологіями безпілотників.

Нині США та країни Перської затоки масово витрачають ракети PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot, і це приголомшує Київ. Тож, пропонуючи свій досвід у сфері безпілотників проти загрози з боку Ірану, президент України Володимир Зеленський тепер може переконати Білий дім продати більше цієї зброї Україні.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна готова постачати дрони-перехоплювачі та ділитися унікальним бойовим досвідом із країнами Близького Сходу в обмін на дефіцитні ракети до систем Patriot. Він зазначив, що під час останніх масованих атак на Близькому Сході країни регіону використали понад 800 ракет PAC-3 лише за три доби. Для порівняння, Україна за весь час повномасштабної війни ніколи не мала такої кількості ракет одночасно.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа планує зустріч із керівниками найбільших оборонних компаній країни, щоб обговорити прискорення виробництва озброєнь. Зустріч свідчить про зростаюче занепокоєння у Вашингтоні щодо необхідності швидкого відновлення запасів зброї після початку військової операції проти Ірану. За інформацією агентства, з 2022 року Сполучені Штати витратили значну частину своїх військових резервів. Йдеться про період після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та початку бойових дій Ізраїлю в секторі Гази. Серед озброєнь, запаси яких скорочувалися, – артилерійські системи, боєприпаси і протитанкові ракети.

Німеччина зібрала додаткову партію ракет до систем Patriot для українського війська
