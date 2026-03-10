Головна Світ Політика
Правоохоронці Іспанії перевіряють активи бізнесмена з оточення Путіна: деталі операції

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Правоохоронці Іспанії перевіряють активи бізнесмена з оточення Путіна: деталі операції
Російський бізнесмен Микола Колесов
фото з відкритих джерел

Поліція Іспанії обшукала будинки російського олігарха

Поліція Іспанії обшукала два особняка, які, нібито, належать родині генерального директора холдингу «Вертольоти Росії» Миколи Колесова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Pais.

Поліція на Майорці обшукала особняки, які, як підозрюють, належать Миколі Колесову, російському олігарху, близькому до Путіна. Вони мають інформацію, що той володіє щонайменше п'ятьма об'єктами нерухомості на Майорці, які він зареєстрував на імена членів сім'ї, включаючи своїх малолітніх дітей.

Зокрема, вони обшукали віллу в районі Кала Віньєс та ще одну в житловому комплексі Соль-де-Майорка – одному з найпрестижніших у цьому районі – обидві в муніципалітеті Кальвія на півдні Майорки.

«Ці дві нерухомості, разом із третьою, ймовірно, були придбані у 2024 році чотирирічним сином Колесова. З двох інших об'єктів нерухомості на острові одна зареєстрована на ім'я іншої молодої доньки, а інша – на ім'я сімдесятирічної сестри магната», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, ці об'єкти використовувалися як інструмент для легалізації мільйонів євро, виведених із Росії через мережу підставних компаній.

У червні 2025 року «Фонд боротьби з корупцією» оприлюднив розслідування щодо закордонних активів та авіапарку родини Колесова. Загальну вартість цього майна оцінюють у 14 млрд рублів.

Нагадаємо, генеральний директор «Вертольоти Росії» Микола Колесов перебуває під індивідуальними санкціями України. 

Євросоюз також поширив проти нього санкції за зв'язки з Кремлем. Там заявляють, що компанія фактично є «ключовим підприємством російського військово-промислового комплексу».

 «Микола Колесов підтримує дії, що підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – йдеться в заяві Євросоюзу.

Біографія Колесова тісно пов'язана з російським режимом і, перш за все, збройовою промисловістю. Будучи депутатом Державної ради Російської Республіки Татарстан, він був призначений губернатором Амурської області, що знаходиться поблизу східного кордону з Китаєм, у 2007 році. Він пішов у відставку через рік, а невдовзі після цього був призначений генеральним директором компанії «Крет», що спеціалізується на розробці систем радіоелектронної боротьби та є дочірньою компанією «Ростех», російської державної оборонної корпорації.

Відтоді він завжди був пов'язаний з цим сектором. Так, у 2019 році він став головою ради директорів ВАТ «Завод «Елекон» (виробник електронних компонентів для військової техніки та одна з компаній, що вважалася власником однієї з нерухомостей на Майорці до її передачі одному з синів олігарха). Через два роки він обійняв свою нинішню посаду генерального директора ВАТ «Вертольоти Росії».

«Главком» писав, про критичну заборгованість оборонних підприємств Росії та масовий відтік кадрів. Українські кіберволонтери та спецслужби отримали доступ до закритих нарад міністерства промисловості та торгівлі РФ.

Загальний бюджетний борг лише представлених на нараді підприємств перевищив 3,3 млрд рублів. Багато стратегічних компаній опинилися на межі банкрутства через нездатність обслуговувати кредити та виконувати державні замовлення. Заборгованість перед рядовими працівниками заводів становить понад 200 млн рублів. Це призвело до масових звільнень фахівців, які відмовляються працювати в умовах постійних затримок виплат.

Теги: Іспанія обшук путін олігархи нерухомість

