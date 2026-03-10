Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина анонсувала нові викрадення українських інкасаторів з грошима

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина анонсувала нові викрадення українських інкасаторів з грошима
Глава Міністерства будівництва та транспорту заявив, що захоплені гроші та золото залишаться в Угорщині, доки Україна не відновить транзит російської нафти
фото: Facebook/Lázár János

Угорський міністр визнав, що операція із захоплення інкасаторських автомобілів Ощадбанку повʼязана із «Дружбою»

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що захоплення українських інкасаторів та викрадення грошей, які були відповіддю Будапешта на нібито блокування Україною роботи нафтопроводу «Дружба», повторяться в майбутньому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

Лазар заявив, що захоплені гроші та золото залишаться в Угорщині, доки Україна не відновить транзит російської нафти. Він також визнав, що операція із захоплення інкасаторських автомобілів Ощадбанку не була випадковою.

«Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб піддатися. Ми зробили те, що зробили, не випадково, і гроші ми їм не повернемо», – заявив він.

Міністр натякнув, що Угорщина робитиме подібні дії й надалі, якщо питання нафтопроводу залишиться нерозв’язаним. «Гроші поки що залишаються тут, ми чекаємо, коли відкриється нафтопровід, і чекаємо на нові грошові перекази з України через Угорщину», – сказав урядовець.

Водночас Лазар поставив під сумнів законність перевезення іноземної валюти в Україну та заявив, що «чим довше триватиме відновлення нафтопроводу, тим необхідні ретельніші розслідування».

Нагадаємо, що минулого тижня українські інкасатори перевозили значні суми грошей та золото з Австрії через територію Угорщини. Угорські силовики провели операцію із затримання інкасаторів та вилучення державного майна, що спричинило дипломатичний скандал між Києвом і Будапештом.

Угорська сторона пояснила свої дії підозрами у відмиванні грошей. Згодом українських інкасаторів звільнили, однак гроші та золото залишилися на території Угорщини.

Читайте також:

Теги: Ощадбанк Угорщина гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ощадбанк призупинив електронні сервіси: коли відновлять роботу
Ощадбанк призупинив електронні сервіси: коли відновлять роботу
Вчора, 12:25
Юлія Свириденко назвала головні напрямки, куди спрямують кошти для розвитку науки в Україні
Уряд виділив 3 млрд грн на розвиток науки в Україні: на що підуть кошти
6 березня, 19:33
Усі співробітники служби інкасації, незаконно затримані в Угорщині, мають тривалий досвід роботи в Ощадбанку
Інкасаторів Ощадбанку незаконно утримують правоохоронні органи Угорщини: нові деталі
6 березня, 13:28
Штрафи 17 тис. грн для військових ТЦК – не межа
Обережно, вас не знімають! Військових ТЦК, які «забувають» увімкнути камеру, судять: перші вироки Судові хроніки
6 березня, 09:30
Зеленський і фон дер Ляйєн обговорили кредит для України
Київ і Брюссель домовляються про розморозку €90 млрд: що відомо
3 березня, 21:39
Вадефуль заявив, що знайдено інший варіант допомоги Україні
МЗС Німеччини заявило про відмову ЄС передавати заморожені активи РФ Україні
26 лютого, 07:54
Тонни сміття пливуть Тисою у бік Угорщини
Тиса несе тонни сміття до Угорщини (відео)
25 лютого, 13:00
Microsoft інтегрує Starlink у свою систему
Компанія Microsoft оголосила про співпрацю зі Starlink
25 лютого, 11:04
На пожежу негайно прибули рятувальники. Вони евакуювали 35 мешканців будинку та загасили вогонь у квартирі
У Рівному син облив батька бензином і підпалив його
15 лютого, 15:32

Політика

Угорщина анонсувала нові викрадення українських інкасаторів з грошима
Угорщина анонсувала нові викрадення українських інкасаторів з грошима
Війна на Близькому Сході. США повідомили, скільки цілей уразили в Ірані
Війна на Близькому Сході. США повідомили, скільки цілей уразили в Ірані
Україна запропонувала країнам Затоки план боротьби з шахедами – Стефанішина
Україна запропонувала країнам Затоки план боротьби з шахедами – Стефанішина
Іран почне стягувати з танкерів і суден у Перській затоці «плату за безпеку» – CNN
Іран почне стягувати з танкерів і суден у Перській затоці «плату за безпеку» – CNN
Правоохоронці Іспанії перевіряють активи бізнесмена з оточення Путіна: деталі операції
Правоохоронці Іспанії перевіряють активи бізнесмена з оточення Путіна: деталі операції
Німеччина зібрала додаткову партію ракет до систем Patriot для українського війська
Німеччина зібрала додаткову партію ракет до систем Patriot для українського війська

Новини

Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua