Угорщина анонсувала нові викрадення українських інкасаторів з грошима

Глава Міністерства будівництва та транспорту заявив, що захоплені гроші та золото залишаться в Угорщині, доки Україна не відновить транзит російської нафти

Угорський міністр визнав, що операція із захоплення інкасаторських автомобілів Ощадбанку повʼязана із «Дружбою»

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що захоплення українських інкасаторів та викрадення грошей, які були відповіддю Будапешта на нібито блокування Україною роботи нафтопроводу «Дружба», повторяться в майбутньому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

Лазар заявив, що захоплені гроші та золото залишаться в Угорщині, доки Україна не відновить транзит російської нафти. Він також визнав, що операція із захоплення інкасаторських автомобілів Ощадбанку не була випадковою.

«Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб піддатися. Ми зробили те, що зробили, не випадково, і гроші ми їм не повернемо», – заявив він.

Міністр натякнув, що Угорщина робитиме подібні дії й надалі, якщо питання нафтопроводу залишиться нерозв’язаним. «Гроші поки що залишаються тут, ми чекаємо, коли відкриється нафтопровід, і чекаємо на нові грошові перекази з України через Угорщину», – сказав урядовець.

Водночас Лазар поставив під сумнів законність перевезення іноземної валюти в Україну та заявив, що «чим довше триватиме відновлення нафтопроводу, тим необхідні ретельніші розслідування».

Нагадаємо, що минулого тижня українські інкасатори перевозили значні суми грошей та золото з Австрії через територію Угорщини. Угорські силовики провели операцію із затримання інкасаторів та вилучення державного майна, що спричинило дипломатичний скандал між Києвом і Будапештом.

Угорська сторона пояснила свої дії підозрами у відмиванні грошей. Згодом українських інкасаторів звільнили, однак гроші та золото залишилися на території Угорщини.