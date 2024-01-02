Україна замістить російську металопродукцію, якщо ЄС посилить санкції – глава Федерації металургів

Як відомо, 12 пакет санкцій ЄС передбачає заборону на імпорт російського чавуну та DRI, однак ця заборона запрацює тільки через 2 роки

Якщо ЄС заборонить металопродукцію з Росії, Україна може наростити виробництво та забезпечити їхній попит – Біленький

У 12 пакеті санкцій європейці, попри критику місцевих металургів, продовжили дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Це рішення пояснюють тим, що потрібно більше часу для розробки механізмів заміщення російської продукції на європейському ринку.

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Водночас, українські підприємства готові замістити цю продукцію, якщо така необхідність буде зафіксована у переговорах. Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

«Україна могла би задовольнити попит європейців по більшості позицій металургії. Для цього просто потрібно сісти за стіл і поговорити з представниками України, які види продукції вони готові замістити, і в які терміни. Не маючи розуміння, що ця продукція знайде свого споживача, наші підприємства не поспішають збільшувати виробництво чи освоювати якісь нові види продукції – у нас немає фінансових можливостей виробляти те, що потім ніхто не купить. А в діалозі можна дуже швидко знайти рішення. Ніяких перепон для цього немає – росія виробляє не настільки складні види продукції, які Україна не могла би замістити», – пояснив Біленький.

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Він підкреслив: росія відчуває відсутність єдності у європейській спільноті, тому дозволяє собі недобросовісну поведінку, у тому числі на металургійному ринку. Тому необхідно посилювати тиск на агресора – і політичний, і економічний.

«Заміщення російської продукції була б дійсно довгостроковою допомогою, яка би дозволила нам відновити виробництво та робочі місця, а також збільшити сплату податків до українського бюджету, за рахунок якого могли би фінансуватися такі важливі речі, як Збройні Сили та соціальні програми. Ми не можемо розраховувати на якусь постійну довгострокову підтримку від міжнародних партнерів. Навіть з їх точки зору було би набагато доцільніше і вигідніше дати нам можливість самим фінансувати свої потреби», – резюмував Біленький.

Як відомо, 12 пакет санкцій ЄС передбачає заборону на імпорт російського чавуну та DRI, однак ця заборона запрацює тільки через 2 роки. Водночас, була продовжена дія квот на російські сляби ще на чотири роки.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні минулого року, у рамках 8-го пакета санкцій: тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.