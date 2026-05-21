Верховний лідер Ірану заборонив вивозити збагачений уран з країни

Іванна Гончар
Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заборонив вивозити з країни запаси збагаченого урану. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох високопоставлених іранських чиновників, пише «Главком».

За даними агентства, директива стосується урану, збагаченого майже до збройового рівня. Як пише Reuters, таке рішення свідчить про посилення позиції Тегерана щодо однієї з ключових вимог США на переговорах про припинення війни між Іраном, США та Ізраїлем.

Ізраїльські чиновники раніше повідомили агентству, що президент США Дональд Трамп запевнив Ізраїль у вивезенні іранських запасів високозбагаченого урану в межах можливої мирної угоди.

За словами співрозмовників Reuters, в Ірані побоюються, що передача матеріалів за кордон зробить країну вразливішою до нових ударів США та Ізраїлю. Також серед іранського керівництва існує недовіра до нинішнього перемир’я, яке там вважають можливим тактичним маневром Вашингтона перед новими атаками.

Reuters зазначає, що до початку війни Тегеран допускав можливість вивезення частини запасів урану, збагаченого до 60%. Однак після погроз Трампа позиція Ірану змінилася.

Водночас джерела агентства кажуть, що сторони все ще шукають компромісні варіанти. Серед можливих рішень розглядається розбавлення запасів урану під контролем МАГАТЕ.

Як повідомлялось, Вашингтон виставив Тегерану п'ять умов відновлення діалогу, головна з яких — вивезення й передача Сполученим Штатам чотирьохсот кілограмів іранського збагаченого урану. 

Раніше стало відомо, що Іран через Пакистан передав США нову пропозицію для довгострокового перемир’я. Зокрема, Тегеран заявив про готовність передати свої запаси високозбагаченого урану Росії, а не Сполученим Штатам, як наполягає Вашингтон.

