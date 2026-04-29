Держдеп розкрив причину відставки повіреної у справах США в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Держдеп розкрив причину відставки повіреної у справах США в Україні
Джулі Девіс йде у відставку
фото: usdos.ukraine/Facebook

Девіс має 30 років кар’єри в дипломатичній службі

Інформація про те, що посол Джулі Девіс, яка виконувала обов’язки тимчасової повіреної у справах США в Україні, нібито пішла у відставку через розбіжності з Дональдом Трампом, не відповідає дійсності – вона залишила посаду з інших причин. Про це в коментарі «РБК-Україна» заявив речник Державного департаменту Томмі Піготт, передає «Главком».

Речник зауважив, що Девіс була незмінною прихильницею зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на встановлення тривалого миру між Росією та Україною.

«Вона йде на пенсію після 30 років видатної кар’єри в дипломатичній службі. Вона продовжуватиме з гордістю просувати політику президента Трампа, доки офіційно не покине Київ у червні 2026 року та не піде на пенсію з Державного департаменту», – пояснив Піготт.

Нагадаємо, у матеріалі Financial Times йшлося, що тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс може залишити свою посаду через розбіжності з президентом США Дональдом Трампом щодо політики підтримки України. За даними журналістів, Девіс розчарувалася у своїй ролі через скорочення підтримки України з боку адміністрації Трампа і вже повідомила Держдеп про намір піти.

До слова, Бріджит Брінк залишила посаду через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа. Згодом колишня посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк розкритикувала зовнішню політику президента США щодо України. Дипломатка підтвердила, що дії Дональда Трампа стали причиною її звільнення.

Читайте також:

Читайте також

Іран та США домовилися про двотижневе умовне припинення вогню
То хто ж переміг, а хто зазнав поразки на Близькому Сході?
10 квiтня, 07:27
Трамп втратив бажання до розблокування Ормузької протоки
Трамп втратив бажання до розблокування Ормузької протоки
1 квiтня, 01:32
Прем'єр-міністр Пакистану просить Дональда Трампа продовжити термін, наданий Ірану, на два тижні
Пакистан звернувся до Трампа з закликом продовжити дедлайн для Ірану
7 квiтня, 23:02
Венс назвав звинувачення Ірану щодо порушення перемир'я безглуздими
Венс назвав звинувачення Ірану щодо порушення перемир'я безглуздими
8 квiтня, 23:56
Американський лідер наголосив, що Іран не отримає ядерної зброї, а Ормузька протока залишатиметься відкритою та безпечною
Трамп пригрозив Ірану через порушення мирної угоди
9 квiтня, 07:40
17 квітня Тегеран відновив судноплавство через Ормузьку протоку на час перемир’я між Ізраїлем та Ліваном, однак уже 18 квітня знову заблокував його
Іран знову закрив Ормузьку протоку
18 квiтня, 11:50
З ведмедиків викладено напис: «Росія викрала 20 000 українських дітей. Поверніть дітей»
У центрі Вашингтона зʼявилося 20 тис. ведмедиків на згадку про викрадених українських дітей (фото)
24 квiтня, 07:49
Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі
Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі
27 квiтня, 23:56
Ціна на еталонну нафту Brent піднялася до $109,64 за барель
Ринки засумнівалися у мирі США та Ірану: ціни на нафту зросли
Вчора, 08:46

Політика

Держдеп розкрив причину відставки повіреної у справах США в Україні
Держдеп розкрив причину відставки повіреної у справах США в Україні
Ексглава ФБР отримав обвинувачення в погрозі життю Трампа через фото з мушлями
Ексглава ФБР отримав обвинувачення в погрозі життю Трампа через фото з мушлями
Після заяв Трампа про вихід з НАТО: Чарльз наголосив на важливості альянсу для підтримки України
Після заяв Трампа про вихід з НАТО: Чарльз наголосив на важливості альянсу для підтримки України
Кремль вперше за роки війни змінить формат параду на 9 травня: у чому причина
Кремль вперше за роки війни змінить формат параду на 9 травня: у чому причина
ЗМІ розсекретили розмову Трампа і короля Чарльза про Путіна
ЗМІ розсекретили розмову Трампа і короля Чарльза про Путіна
Росія висунула Україні низку ультиматумів для завершення війни
Росія висунула Україні низку ультиматумів для завершення війни

Новини

Міжнародний день танцю: скільки заробляють хореографи в Україні
Сьогодні, 07:30
Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
Сьогодні, 00:59
Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Вчора, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Вчора, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Вчора, 18:55
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Вчора, 17:53

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
