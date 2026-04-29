Держдеп розкрив причину відставки повіреної у справах США в Україні

Девіс має 30 років кар’єри в дипломатичній службі

Інформація про те, що посол Джулі Девіс, яка виконувала обов’язки тимчасової повіреної у справах США в Україні, нібито пішла у відставку через розбіжності з Дональдом Трампом, не відповідає дійсності – вона залишила посаду з інших причин. Про це в коментарі «РБК-Україна» заявив речник Державного департаменту Томмі Піготт, передає «Главком».

Речник зауважив, що Девіс була незмінною прихильницею зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на встановлення тривалого миру між Росією та Україною.

«Вона йде на пенсію після 30 років видатної кар’єри в дипломатичній службі. Вона продовжуватиме з гордістю просувати політику президента Трампа, доки офіційно не покине Київ у червні 2026 року та не піде на пенсію з Державного департаменту», – пояснив Піготт.

Нагадаємо, у матеріалі Financial Times йшлося, що тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс може залишити свою посаду через розбіжності з президентом США Дональдом Трампом щодо політики підтримки України. За даними журналістів, Девіс розчарувалася у своїй ролі через скорочення підтримки України з боку адміністрації Трампа і вже повідомила Держдеп про намір піти.

До слова, Бріджит Брінк залишила посаду через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа. Згодом колишня посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк розкритикувала зовнішню політику президента США щодо України. Дипломатка підтвердила, що дії Дональда Трампа стали причиною її звільнення.