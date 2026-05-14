Протокольні ігри Пекіна: що стоїть за зустріччю Трампа в аеропорту

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Трамп прибув до Пекіна 13 травня
При дипломатичних зустрічах Китай надсилає чиновника нижчого рівня, щоб висловити невдоволення або дистанцію, а коли відправляють високопоставленого та впливового, то демонструють високий ступінь поваги

Прибуття Дональда Трампа до Пекіна супроводжувалося пишністю: військовий оркестр, почесна варта та сотні молодих людей із прапорами. Проте головний сигнал Пекіна був зашифрований у постаті офіційної особи, яка зустрічала президента біля трапа літака, – віцепрезидента КНР Хань Чжена. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Для китайської дипломатії вибір особи для зустрічі – це не формальність, а спосіб передати ієрархічне повідомлення: від глибокої поваги до свідомого дистанціювання.

Хоча Хань Чжен обіймає посаду віцепрезидента, аналітики, зокрема історик Колумбійського університету Джуліан Гевірц, наголошують на номінальності цієї ролі. Хань Чжен уже пішов з елітного Постійного комітету Політбюро (вершини влади Комуністичної партії), тому він має мінімальний вплив на реальну політику. Його часто використовують для церемоніальних подій, як-от коронація короля Карла III або друга інавгурація самого Трампа.

Пекін розраховує, що гучний титул «віцепрезидент» спрацює на самолюбство Трампа, дозволяючи Китаю обміняти зовнішній символізм на реальні поступки в економічних питаннях, виграючи час для своєї економіки.

Щоб зрозуміти вагу нинішнього жесту, варто порівняти його з минулими візитами лідерів США та інших держав:

  • Дональд Трамп (2017): Тоді прийом був статуснішим. Президента зустрічав Ян Цзечі – головний дипломат Китаю та член Політбюро. Агенція «Сіньхуа» тоді прямо назвала присутність такого «важковаговика» ознакою надзвичайної важливості зустрічі.
  • Володимир Путін (2024): Під час державного візиту російського лідера зустрічала членкиня державної ради Шень Іцінь. Її посада нижча за посаду Хань Чжена, що показує: президенти США все ще отримують у Пекіні вищий рівень протоколу, ніж інші лідери.
  • Барак Обама (2014): Під час візиту, що відбувався на тлі «повороту до Азії», Обаму зустрічав лише міністр закордонних справ Ван І. Це був стандартний міністерський протокол, що відображав тодішню напруженість.
  • Барак Обама (2009): Це був найтепліший прийом. Його зустрічав особисто Сі Цзіньпін, який тоді був віцепрезидентом, але, на відміну від Хань Чжена, входив до Постійного комітету Політбюро і вже вважався офіційним наступником Ху Цзіньтао.

Експерти, серед яких професор Джорджтаунського університету Еван Медейрос, зазначають, що церемонія прибуття – це перший крок у «протокольній грі». Вибір Хань Чжена може свідчити про те, що Китай став більш зухвалим і наполегливим. Пекін готовий надати Трампу всі почесті офіційного державного візиту, але не збирається демонструвати йому «особливе ставлення», яке б вирізняло його з-поміж лідерів інших держав світу.

Таким чином, Пекін майстерно балансує: демонструє Трампу повагу, яку він так цінує, але водночас не залучає до зустрічі реальних політичних фігур, що приймають рішення, залишаючи змістовну частину переговорів для закритих кабінетів.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прибув до Пекіна із триденним державним візитом. Літак американського лідера приземлився в столичному аеропорту Шоуду. Це перший візит глави Сполучених Штатів до Китайської народної республіки за останні майже дев'ять років.

Поїздка планувалася ще на березень, проте її перенесли через загострення війни з Іраном на Близькому Сході.

