Reuters: Китай вирішив використати стратегію Трампа проти нього самого

Китай прагне найближчим часом прагнуть глибоко інтегрувати свій виробничий сектор у найбільші економіки світу, щоб розрив зв'язків під тиском США став для цих країн економічно нестерпним

Китай розробив і вже активно втілює масштабну стратегію, мета якої – не просто витримати тарифний тиск Дональда Трампа, а докорінно переформатувати світову торгівлю. Аналіз понад 2000 документів Пекінського університету та Китайської академії соціальних наук (CASS) свідчить: КНР бачить у діях Вашингтона «золоте вікно можливостей» для створення нового багатостороннього порядку, де центром буде Пекін, а не США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Китайські стратеги змінили підхід: замість прямої конфронтації вони прагнуть настільки глибоко інтегрувати свій виробничий сектор у найбільші економіки світу (ЄС, країни Перської затоки, Африку та Латинську Америку), щоб розрив зв'язків під тиском США став для цих країн економічно нестерпним. Пекін прискорює укладення 20 нових торговельних угод, деякі з яких готувалися роками.

Китайські чиновники відверто керуються принципом: «Не перебивай опонента, коли він робить помилку». Поки Трамп зосереджується на протекціонізмі та виходить із міжнародних об'єднань, Китай займає вільні ніші:

недавня угода з Канадою щодо зниження мит на китайські електромобілі розглядається як перший крок до розмивання впливу США в межах угоди USMCA;

Китай запроваджує нульові тарифи для 53 країн Африки;

Пекін пропонує партнерам цифрову інфраструктуру та митні системи на базі ШІ, щоб зафіксувати свою технологічну перевагу та встановити нові світові стандарти.

Пекін активно працює над вступом до Транстихоокеанського партнерства (CPTPP) – пакту, який США колись створювали для стримування Китаю, але з якого вийшли за першого терміну Трампа. Успіх у цьому напрямку може повністю перекреслити десятиліття торговельної політики Вашингтона.

Китайські еліти погоджуються на болючі структурні зміни всередині країни, вважаючи їх прийнятною ціною за тривале домінування. Однак існують серйозні перешкоди:

профіцит у $1,2 трлн, оскільки гігантський торговельний надлишок лякає партнерів, які бояться, що дешевий китайський імпорт знищить їхнє власне виробництво;

світ вимагає від Китаю почати більше споживати самому, а не лише експортувати.

Зрештою, Китай розраховує, що Трамп піде за три роки, а збудована за цей час нова архітектура світової торгівлі залишиться, зробивши США економічно ізольованими у їхній боротьбі за стримування Пекіна.

Як відомо, під час Мюнхенської конференції з безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав європейські країни активніше долучатися до мирних переговорів щодо України та відновити прямий діалог із Росією. Також він підтвердив позицію Пекіна щодо підтримки територіальної цілісності України під час зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою.

Водночас фактичний стан економічних відносин між Пекіном і Москвою свідчить про інше: масштабна торгівля та співпраця у стратегічних секторах залишаються важливим чинником, який дозволяє Росії зберігати економічну стійкість у війні проти України.

Нагадаємо, під час Мюнхенської безпекової конференції 2026 року постійний представник США при НАТО Метью Вітакер виступив із гострою критикою на адресу Пекіна. За його словами, Пекін надає «вирішальну підтримку» російській агресії, і саме від позиції Китаю залежить тривалість бойових дій.

Вітакер наголосив, що для зупинення кровопролиття китайському керівництву достатньо здійснити один телефонний дзвінок до Москви та припинити постачання технологій подвійного призначення. Він додав, що війна в Україні сьогодні «повністю підтримується Китаєм», який став ключовим економічним та технологічним донором Кремля.