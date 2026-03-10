«Путін хоче бути корисним». Трамп розповів, про що говорив з очільником Кремля

Президент США заявив, що російський диктатор начебто хоче допомогти вирішити іранський конфлікт

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів «дуже хорошу розмову» з російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначається, що політики обговорювали, зокрема, війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

«До дзвінка долучилося багато людей і з нашої, і з їх сторони. Ми поговорили про Україну, яка веде нескінченний бій. Між Путіним і Зеленським панує величезна ненависть. Вони не можуть домовитися, але загалом розмова на цю тему була позитивною», – розповів американський президент.

Глава Білого дому додав, що Путін нібито хоче допомогти в іранському конфлікті. Однак Трамп заявив йому, що набагато корисніше було б завершити війну в Україні. «Ви могли б бути більш корисними, якби закінчили війну між Україною і Росією, це було б більш корисно», – сказав він.

Тим часом помічник Путіна Юрій Ушаков, коментуючи розмову Трампа з Путіним, повідомляв, що очільник Кремля запропонував ідею «швидкого політичного і дипломатичного врегулювання іранського конфлікту».

Нагадаємо, у понеділок, 9 березня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Це перша розмова Путіна і Трампа більш ніж за два місяці та, зокрема, перший їхній контакт, про який відомо, з початку атаки США та Ізраїлю на Іран.

Раніше стало відомо, що Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для формування наративу, який дозволить звинуватити США у можливому зриві переговорів щодо завершення війни в Україні.