МЗС Німеччини заявило про неможливість евакуації з Близького Сходу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
МЗС Німеччини заявило про неможливість евакуації з Близького Сходу
Приблизно 30 000 німців не можуть евакуюватися через закриття повітряного простору на Близькому Сході
фото: AP

Закритий повітряний простір у регіоні унеможливив вивезення тисяч людей

 

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що через закриття повітряного простору над Близьким Сходом наразі немає можливості евакуювати громадян ФРН із регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецького мовника Spiegel.

За словами глави МЗС, ситуація з авіасполученням фактично блокує будь-які організовані евакуаційні заходи. «Ми не зможемо цього зробити, оскільки повітряний простір загалом закритий», – заявив Вадефуль.

За даними Німецької асоціації подорожей (DRV), близько 30 тисяч німців постраждали через закриття повітряного простору на Близькому Сході.

Міністр також нагадав, що попередження про небезпеку поїздок до регіону публікувалися протягом кількох тижнів. «Це означає, що ті, хто поїхав туди, вже були якоюсь мірою обізнані про існування ризику», – сказав він.

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що намагаються надати громадянам усю необхідну інформацію. Водночас наразі невідомо, коли і яким чином люди зможуть залишити регіон. Усі дипломатичні представництва Німеччини продовжують працювати. За даними МЗС, щонайменше 10 тисяч громадян Німеччини все ще перебувають у регіоні Перської затоки.

До слова, президент США Дональд Трамп провів пряму паралель між діями США у Венесуелі та поточною ситуацією в Ірані, заявивши, що перша є ідеальним прикладом того, як може відбутися зміна керівництва в Ірані. 

Нагадаємо, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що наступною ціллю для Сполучених Штатів стане Куба, а чинний режим у цій країні, за його словами, впаде слідом за іранським.

