Іран закликав народ підтримати нове керівництво

Раніше США та Ізраїль повідомляли, що якщо їм не сподобається вибір Ірану, то кандидата ліквідують

Вищий орган релігійної влади Ірану звернувся до нації із закликом згуртуватися навколо Моджтаби Хаменеї, якого було обрано третім верховним лідером країни. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Це призначення відбулося після загибелі Алі Хаменеї внаслідок спільних ударів США та Ізраїлю. У своїй заяві Асамблея експертів наголосила на важливості присяги на вірність новому керівництву, особливо з боку наукової еліти, інтелектуалів та релігійних діячів. Ключовим завданням було названо збереження непохитності системи «Велаят-е Факіх» – ідеологічного та політичного фундаменту ісламської республіки, що базується на правлінні духовенства.

Посадовці підкреслили, що засідання Асамблеї було скликане негайно після підтвердження смерті попереднього лідера, попри складну воєнну обстановку та пряму небезпеку для державних інституцій. Головною метою такої оперативності було недопущення політичного вакууму в країні, яка перебуває у стані війни. Згідно з офіційним повідомленням, після тривалих консультацій кандидатура Моджтаби Хаменеї отримала одностайну підтримку всіх 88 членів Асамблеї. Таким чином, він став третім очільником держави з моменту революції 1979 року, забезпечивши спадковість влади в умовах безпрецедентного зовнішнього тиску.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.