Путін привітав сина Хаменеї з обранням на посаду верховного лідера Ірану

Очільник Кремля заявив про «незмінну підтримку Тегерана і солідарність з іранськими друзями»

Російський диктатор Володимир Путін привітав наступника Алі Хаменеї – Моджтаба Хаменеї – з призначенням на посаду верховного лідера Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Кремля.

Путін улесливо привітав Моджтаба Хаменеї з новою посадою. Глава Кремля заявив, що новий лідер нібито згуртує іранців. «Упевнений, що ви з честю продовжите справу вашого батька і згуртуєте іранський народ перед обличчям суворих випробувань», – йдеться в привітанні Путіна.

Російський диктатор також заявив про «незмінну підтримку Тегерана і солідарність з іранськими друзями». Він назвав Росію «надійним партнером» Ірану.

Нагадаємо, асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого. Моджтаба Хаменеї бере на себе керівництво державою у критичний момент масштабної військової операції та внутрішньої дестабілізації.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

До слова, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив різке невдоволення призначенням Моджтаби Хаменеї на посаду верховного лідера Ірану.