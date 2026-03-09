Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп жорстко відреагував на призначення сина Хаменеї новим лідером Ірану

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Трамп жорстко відреагував на призначення сина Хаменеї новим лідером Ірану
США не визнають спадковість у владі Ірану
фото: Keystone

Президент США залишився не задоволений тим, що новим верховним лідером Ірану став син колишнього лідера Алі Хаменеї

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив різке невдоволення призначенням Моджтаби Хаменеї на посаду верховного лідера Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

У коментарі Fox News американський президент Дональд Трамп сказав: «Я незадоволений».

Раніше Трамп казав, що син Хаменеї – «легковаговик», – зазначив ведучий каналу.

Окрім того, Трамп сказав, що після закінчення війни в Ірані світ стане «набагато безпечнішим».

Зауважимо, Асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. Процедуру призначення провела Асамблея експертів – спеціальний орган, що складається з 88 авторитетних священнослужителів. З моменту заснування Ісламської Республіки у 1979 році подібна зміна лідера відбувається лише вдруге. Попередній випадок мав місце понад тридцять років тому, коли після смерті засновника республіки аятоли Хомейні на посаду був обраний саме Алі Хаменеї. 

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Трамп також заявив, що вирішить разом з Ізраїлем, коли закінчиться війна з Іраном. Трамп зазначив, що хоча прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу залучений до обговорення цього питання, остаточне рішення залишається за Білим домом. Трамп схарактеризував цей процес як частково взаємний, проте дав зрозуміти, що саме Вашингтон обере найбільш слушний момент для припинення бойових дій.

Читайте також:

Теги: Іран війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

17 лютого антикорупційний суд вирішив долю Германа Галущенка: узяв його під варту на два місяці
«Я не «професор», я – доцент». Судний день Германа Галущенка Тема дня
17 лютого, 22:55
Петро Котін, який отримував мільйлони гривень в «Енергоатомі», не полінувався забрати 200 тис. грн на оздоровлення
«Золотий парашут» Петра Котіна. Куди зник керівник «Енергоатома», якого згадують на плівках НАБУ? Наші гроші
26 лютого, 10:15
У кількох регіонах запроваджено тимчасові обмеження руху потягів
«Укрзалізниця» у деяких регіонах запровадила тимчасові обмеження: на скільки можуть затримуватися потяги
12 лютого, 12:19
Макрон пояснив, чому «коаліція охочих» не відправляє війська в Україну
Макрон пояснив, чому «коаліція охочих» не відправляє війська в Україну
14 лютого, 07:18
Міністерство оборони повідомило, що працює над прискоренням поставок ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot
Балістичний терор: у січні РФ встановила рекорд за кількістю ударів
16 лютого, 20:24
Трамп оцінив вплив своєї підтримки на рейтинги закордонних політиків
Трамп заявив, що світові лідери мають дякувати за свою популярністю саме йому
19 лютого, 21:30
CNN: Трамп не стримав своєї обіцянки щодо Ірану
CNN: Трамп не стримав своєї обіцянки щодо Ірану
1 березня, 03:40
Іран заявив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть підпалені
Іран заявив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть підпалені
3 березня, 00:27
Трамп розкритикував Велику Британію через Іран
Трамп розкритикував Велику Британію через Іран
Вчора, 03:27

Політика

Трамп жорстко відреагував на призначення сина Хаменеї новим лідером Ірану
Трамп жорстко відреагував на призначення сина Хаменеї новим лідером Ірану
Фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає €90 млрд
Фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає €90 млрд
Енергетична криза: Орбан шукає винних у Києві та просить послаблення для Путіна
Енергетична криза: Орбан шукає винних у Києві та просить послаблення для Путіна
Японія озброюється ракетами великої дальності власного виробництва
Японія озброюється ракетами великої дальності власного виробництва
Дрони, що атакували британську базу на Кіпрі, мають російські комплектуючі
Дрони, що атакували британську базу на Кіпрі, мають російські комплектуючі
Вашингтон і Сеул розпочали спільні військові навчання
Вашингтон і Сеул розпочали спільні військові навчання

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua