Трамп жорстко відреагував на призначення сина Хаменеї новим лідером Ірану

Президент США залишився не задоволений тим, що новим верховним лідером Ірану став син колишнього лідера Алі Хаменеї

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив різке невдоволення призначенням Моджтаби Хаменеї на посаду верховного лідера Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

У коментарі Fox News американський президент Дональд Трамп сказав: «Я незадоволений».

Раніше Трамп казав, що син Хаменеї – «легковаговик», – зазначив ведучий каналу.

Окрім того, Трамп сказав, що після закінчення війни в Ірані світ стане «набагато безпечнішим».

Зауважимо, Асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. Процедуру призначення провела Асамблея експертів – спеціальний орган, що складається з 88 авторитетних священнослужителів. З моменту заснування Ісламської Республіки у 1979 році подібна зміна лідера відбувається лише вдруге. Попередній випадок мав місце понад тридцять років тому, коли після смерті засновника республіки аятоли Хомейні на посаду був обраний саме Алі Хаменеї.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Трамп також заявив, що вирішить разом з Ізраїлем, коли закінчиться війна з Іраном. Трамп зазначив, що хоча прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу залучений до обговорення цього питання, остаточне рішення залишається за Білим домом. Трамп схарактеризував цей процес як частково взаємний, проте дав зрозуміти, що саме Вашингтон обере найбільш слушний момент для припинення бойових дій.