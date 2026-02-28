Нетаньягу назвав причини спільної з США операції «Рев лева»

Нетаньягу: Не можна дозволити цьому кривавому терористичному режиму озброїтися ядерною зброєю

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу опублікував відеозвернення на івриті після того, як Ізраїль та США розпочали серію ударів по Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив із екстреним відеозверненням до нації, у якому офіційно підтвердив початок масштабної військової операції під назвою «Рев лева». За словами голови уряду, удари Ізраїлю та США спрямовані на «усунення екзистенційної загрози», яку становить терористичний режим Тегерана для всього людства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Біньяміна Нетаньягу.

Прем'єр-міністр підкреслив, що спільні дії Ізраїлю та Сполучених Штатів мають на меті не лише захист кордонів, а й запобігання глобальній катастрофі.

«Мої брати і сестри, громадяни Ізраїлю, нещодавно Ізраїль та Сполучені Штати розпочали операцію з усунення екзистенційної загрози, яку становить терористичний режим в Ірані», – заявив Нетаньягу.

Він висловив вдячність Дональду Трампу, назвавши його підтримку історичним кроком у боротьбі з віссю зла.

У своєму зверненні Нетаньягу нагадав про десятиліття агресії режиму аятол, який проливав кров як ізраїльтян, так і американців. Він зауважив, що ідеологія «Смерть Ізраїлю» та «Смерть Америці» нарешті отримала адекватну військову відповідь. Операція спрямована на руйнування інфраструктури, що десятиліттями підтримувала терор у регіоні.

«Протягом 47 років режим аятол вигукував «Смерть Ізраїлю» та «Смерть Америці». Він пролив нашу кров, убив багатьох американців та влаштував різанину власного народу», – розповів Нетаньягу.

Прем'єр закликав ізраїльтян до максимальної дисципліни та терпіння під час операції «Рев лева».

«Я закликаю вас, громадяни Ізраїлю, дотримуватися вказівок Командування тилу. У найближчі дні, під час операції «Рев лева», нам усім потрібно буде проявити терпіння та внутрішню силу. Разом ми будемо стояти, разом ми будемо боротися і разом ми забезпечимо майбутнє Ізраїлю», – підкреслив Нетаньягу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із заявою на тлі масованих авіаударів по Тегерану. Він назвав іранський режим «групою жахливих людей» і підтвердив, що метою спільної операції США та Ізраїлю є повне знищення ракетного потенціалу ісламської республіки. За словами глави Білого дому, терпіння Вашингтона вичерпане через відмову Тегерана від ядерних домовленостей та продовження розробки ракет великої дальності.