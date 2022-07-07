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    Політика

    Іран заявив про затримання іноземних дипломатів

    Працівників амбасад підозрюють у шпигунстві - Іран заявив про затримання іноземних дипломатів
    Працівників амбасад підозрюють у шпигунстві
    фото з відкритих джерел

    Британія вже спростувала затримання свого дипломата

    В Ірані заявили про затримання кількох іноземців, у тому числі другого за значущістю посланника Великобританії в Тегерані Джайлса Вітакера, за підозрою в шпигунстві. Про це повідомляє Reuters.

    У сюжеті державного телебачення Ірану показали кадри, на яких дипломат з його сім'єю в центральному Ірані нібито брав проби ґрунту.

    Як стверджують в розвідувальному управлінні країни, зразки були взяті недалеко від місця, де проводилися ракетні випробування.

    Двоє інших іноземців були ідентифіковані як чоловік аташе Австрії з культури в Ірані, а також професор університету в Польщі Мацей Вальчак, який, як повідомляється, відвідував Іран як турист.

    Судячи з репортажу, колеги нібито зібрали зразки землі в іншому районі після відвідин Ірану в рамках програми наукового обміну. Як стверджує телебачення Ірану, збір зразків також збігся з випробуванням ракети в Південній іранській провінції Керман.

    Відзначається, що Вітакер був висланий з району після того, як попросив вибачення.

    Британія вже спростувала затримання свого дипломата.

    За даними Reuters, останні роки елітна революційна гвардія Ірану заарештувала десятки осіб з подвійним громадянством і іноземців, в основному за звинуваченнями в шпигунстві і безпеці.

    Як передало агентство, правозахисні групи звинуватили Ісламську Республіку в спробі домогтися поступок від інших країн шляхом арештів за звинуваченнями в безпеці, які, можливо, були сфабриковані.

    Зазначимо, що Іран і західні країни намагаються відновити угоду 2015 року, згідно з якою Тегеран обмежив свою ядерну програму в обмін на звільнення від економічних санкцій США, ЄС і ООН. Тоді президент США Дональд Трамп відмовився від угоди в 2018 році і ввів жорсткі санкції.

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    Іран заявив про затримання іноземних дипломатів