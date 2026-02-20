Головна Світ Політика
Іран пригрозив ударами по базах США у разі військової атаки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Іран пригрозив ударами по базах США у разі військової атаки
Тегеран заявив про «рішучу відповідь»
Тегеран звернувся до генсека ООН із попередженням про «законні цілі» на Близькому Сході на тлі заяв Трампа щодо можливих ударів

Іран офіційно попередив Організацію Об’єднаних Націй, що американські військові об’єкти в регіоні стануть цілями у разі застосування сили з боку США, направивши відповідний лист генеральному секретарю ООН Антоніу Гуттерешу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на лист іранської сторони.

У зверненні Тегеран висловив занепокоєння останніми заявами президента США Дональда Трампа, які, за оцінкою іранської влади, свідчать про ризик можливого військового сценарію. В Ірані наголосили, що не прагнуть ескалації конфлікту, однак готові відповісти у випадку нападу.

«У разі нападу всі бази, об'єкти та активи ворожих сил у регіоні стануть законними цілями в контексті оборонної відповіді Ірану», – йдеться у листі. Напередодні Дональд Трамп заявив, що протягом десяти днів стане зрозуміло, чи зможуть США досягти нової ядерної угоди з Іраном. У разі провалу переговорів, за його словами, можуть статися «погані речі». На цьому тлі зросла напруга навколо можливого силового сценарію.

фото: @BarakRavid

Раніше повідомлялося, що американські військові розглядають варіант нанесення ударів по іранських цілях вже найближчим часом, а президент США поінформований про відповідні плани, однак остаточного рішення ще не ухвалено. За даними Axios, Вашингтон нібито перебуває дуже близько до ухвалення рішення про масштабну військову операцію проти Ірану.

До слова, Сполучені Штати Америки завершують перекидання до регіону Перської затоки безпрецедентної кількості авіації. За масштабами та бойовою потужністю це угруповання є найбільшим з моменту операції «Свобода Іраку» у 2003 році. 

 

