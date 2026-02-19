Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії помер політбранець Доценко, засуджений за листівки «Путіняку на гіляку»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
У Росії помер політбранець Доценко, засуджений за листівки «Путіняку на гіляку»
У колонії помер засуджений за листівки проти Путіна
фото з відкритих джерел

У Росії помер засуджений у справі про «виправдання тероризму» 65-річний художник-ювелір Олександр Доценко, якому приписували авторство антипутінських листівок

У виправній колонії №1 республіки Адигея РФ помер 56-річний українець Віктор Доценко. Чоловіка засудили за розклеювання листівок із написом «Путіняку на гіляку» та звинуватили в «тероризмі». Про смерть політв’язня повідомляє Медиазона, інформує «Главком».  

Як повідомляється, смерть настала 19 лютого о 16:00. Відомо, що 12 лютого 65-річний чоловік переніс інфаркт. За кілька днів Доценко почав приходити до тями, але одразу проявилися ускладнення – було зафіксовано порушення серцевого ритму. 18 лютого стан чоловіка різко погіршився.

Офіційною причиною смерті російські тюремники назвали «зупинку серця». Проте українська сторона та правозахисники розцінюють це як зумисне вбивство через ненадання медичної допомоги.

Відомо, що у липні 2024 року суд засудив Доценка до трьох років колонії-поселення. Російське слідство інкримінувало йому «заклики до тероризму» та «участь у терористичній організації». Його дружині, художниці Анастасії Дюдяєвій призначили три з половиною роки колонії-поселення.

Справу проти подружжя порушили через листівки зі словами «Путіняку на гіляку» у магазині «Лента» у Петербурзі. Доценко та Дюдяєва заперечували, що були їх авторами. 

«Главком» писав, як колишні полонені розповіли про багатогодинне стояння, систематичні побиття та відмову в медичній допомозі в російських колоніях. Колишні українські військовополонені описують багатомісячні тортури в мордовській колонії №10: багатогодинне стояння, електрошокери, цькування собаками та нелюдські умови харчування. Серед загиблих – морпіх Микола Андреюк, який провів у полоні 19 місяців і помер у листопаді 2023 року.

Станом на травень 2025 року щонайменше 206 українських військових загинули у російському полоні під час великої війни. 

 

Читайте також:

Теги: колонія росія смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Велику кількість документів про злочини було сфальсифіковано або знищено в радянський період
Польща готує проти Росії позов про репарації за радянські злочини – FT
17 лютого, 16:42
У Латвії запропонували восьмирічний план згортання радіо російською мовою
Медіарегулятор Латвії закликав Сейм закрити російськомовні радіостанції
17 лютого, 15:14
Нині триває 1453-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2026 року
15 лютого, 08:21
Яка «чорна кішка» перебігла дорогу Єгипту та Туреччині?
Зближення Туреччини та Єгипту: стратегічний виграш України у глобальній грі
6 лютого, 20:31
Судове засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі 10-річного хлопчика на території спортивно-оздоровчого комплексу Olympic Village. 5 лютого 2026 року
Смерть дитини в Olympic Village: захист обвинуваченого заявив відвід новій групі прокурорів
5 лютого, 15:33
Зеленський: у багатьох регіонах України тривають ремонтні роботи з відновлення критичної інфраструктури
За січень Росія випустила проти нас більше 6 тис. ударних дронів – Зеленський
1 лютого, 10:31
Президент повідомив, що переговорна група зверталася до нього за консультацією, і він підтвердив готовність України дотримуватися дзеркального ставлення у цьому питанні
Путін не битиме по енергетиці? Зеленський розказав, що відбулося в Абу-Дабі
30 сiчня, 10:00
У момент злочину чоловік був п'яний, стверджує дівчина.
У Мурманській області військовий зґвалтував свою падчерку, доки дружина була в пологовому
24 сiчня, 19:58
За словами нардепа, бригад не вистачає тому люди працюють по дві-три доби без перерви – практично валяться з ніг
Смерть двох слюсарів від перевантаження у Києві: Кличко уточнив деталі трагедії
21 сiчня, 13:20

Соціум

В Естонії суд визнав громадянина Ізраїлю винним у шпигунстві на користь Росії
В Естонії суд визнав громадянина Ізраїлю винним у шпигунстві на користь Росії
У Росії помер політбранець Доценко, засуджений за листівки «Путіняку на гіляку»
У Росії помер політбранець Доценко, засуджений за листівки «Путіняку на гіляку»
Вимога Брюсселя: Україна має юридично визнати одностатеві союзи для членства в ЄС
Вимога Брюсселя: Україна має юридично визнати одностатеві союзи для членства в ЄС
Масштабна спецоперація у Німеччині: поліція викрила банду, що нелегально ввозила іноземців
Масштабна спецоперація у Німеччині: поліція викрила банду, що нелегально ввозила іноземців
Соцпитування румунів зафіксувало падіння віри у перемогу України
Соцпитування румунів зафіксувало падіння віри у перемогу України
У Кракові голубів годуватимуть контрацептивами: місто впроваджує «пташине планування сім'ї»
У Кракові голубів годуватимуть контрацептивами: місто впроваджує «пташине планування сім'ї»

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua