У Росії помер політбранець Доценко, засуджений за листівки «Путіняку на гіляку»

У колонії помер засуджений за листівки проти Путіна

У Росії помер засуджений у справі про «виправдання тероризму» 65-річний художник-ювелір Олександр Доценко, якому приписували авторство антипутінських листівок

У виправній колонії №1 республіки Адигея РФ помер 56-річний українець Віктор Доценко. Чоловіка засудили за розклеювання листівок із написом «Путіняку на гіляку» та звинуватили в «тероризмі». Про смерть політв’язня повідомляє Медиазона, інформує «Главком».

Як повідомляється, смерть настала 19 лютого о 16:00. Відомо, що 12 лютого 65-річний чоловік переніс інфаркт. За кілька днів Доценко почав приходити до тями, але одразу проявилися ускладнення – було зафіксовано порушення серцевого ритму. 18 лютого стан чоловіка різко погіршився.

Офіційною причиною смерті російські тюремники назвали «зупинку серця». Проте українська сторона та правозахисники розцінюють це як зумисне вбивство через ненадання медичної допомоги.

Відомо, що у липні 2024 року суд засудив Доценка до трьох років колонії-поселення. Російське слідство інкримінувало йому «заклики до тероризму» та «участь у терористичній організації». Його дружині, художниці Анастасії Дюдяєвій призначили три з половиною роки колонії-поселення.

Справу проти подружжя порушили через листівки зі словами «Путіняку на гіляку» у магазині «Лента» у Петербурзі. Доценко та Дюдяєва заперечували, що були їх авторами.

«Главком» писав, як колишні полонені розповіли про багатогодинне стояння, систематичні побиття та відмову в медичній допомозі в російських колоніях. Колишні українські військовополонені описують багатомісячні тортури в мордовській колонії №10: багатогодинне стояння, електрошокери, цькування собаками та нелюдські умови харчування. Серед загиблих – морпіх Микола Андреюк, який провів у полоні 19 місяців і помер у листопаді 2023 року.

Станом на травень 2025 року щонайменше 206 українських військових загинули у російському полоні під час великої війни.