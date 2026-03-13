Головна Світ Політика
Суд у Гаазі почав розслідування злочинів режиму Лукашенка

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
МКС перевіряє можливі злочини режиму Лукашенка проти опонентів
фото: АР

Після президентських виборів у Білорусі 2020 року сотні тисяч людей зазнали переслідувань, затримань або були змушені залишити країну

Прокурори Міжнародного кримінального суду (МКС) розпочали розслідування щодо можливих злочинів проти людяності, які могли бути скоєні режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, зокрема щодо депортації політичних опонентів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву прокуратури суду, пише «Главком».

Справу до МКС передала Литва, яка є членом суду. Білорусь не входить до складу МКС, однак прокурори заявили, що мають юрисдикцію, оскільки частина ймовірних злочинів могла відбуватися на території Литви.

За даними прокуратури, існують підстави вважати, що дії білоруської влади були спрямовані проти реальних або уявних опонентів режиму.

«Є достатні підстави вважати, що ці злочини були скоєні в рамках широкомасштабного та систематичного нападу на цивільне населення, враховуючи їхній великий масштаб, кількість жертв та організований характер дій», – заявили прокурори МКС.

За інформацією міжнародних правозахисних організацій, після президентських виборів у Білорусі 2020 року сотні тисяч людей зазнали переслідувань, затримань або були змушені залишити країну.

Рішення МКС привітала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

«Сотні тисяч білорусів постраждали й продовжують страждати через дії режиму. Політика Лукашенка також створює загрози для сусідів Білорусі», – заявила вона.

За її словами, початок розслідування може стати кроком до притягнення винних до відповідальності.

«Це рішення повертає надію, що справедливість переможе, що винні будуть притягнуті до відповідальності, а жертви нарешті отримають правду та справедливість», – додала Тихановська.

Раніше повідомлялось, що Литва зібрала докази злочинів режиму Олександра Лукашенка та передала їх до Міжнародного кримінального суду (МКСК) в Гаазі. У зверненні мовиться, що Литва має всі підстави вважати, що з 1 травня 2020 року і досі за вказівками «вищих посадових осіб білоруських політичних, правоохоронних та військових органів» проти громадян Білорусі скоюються злочини. Зокрема йдеться про депортацію, переслідування та інші злочини проти людяності. 

