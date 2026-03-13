Американський літак-заправник KC-135 розбився над Іраком

KC-135, створений компанією Boeing, є ключовим літаком повітряної заправки ВПС США та дозволяє бойовій авіації виконувати місії без необхідності посадки

На заході Іраку розбився американський літак-заправник KC-135, після чого військові США розпочали рятувальну операцію. Інцидент стався під час військової операції США на Близькому Сході. Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США, пише «Главком».

Аварія не була пов’язана з бойовими діями.

«Інцидент стався у дружньому повітряному просторі під час операції «Епічна лють»», – йдеться у заяві.

За даними військових, у події були задіяні два літаки-заправники. Один із них зазнав катастрофи на заході Іраку, тоді як інший зміг безпечно приземлитися.

«В інциденті брали участь два літаки: один із них розбився на заході Іраку, а другий благополучно приземлився», – повідомили у Центральному командуванні Збройних сил США.

Американські військові також наголосили, що аварія не стала наслідком ворожої атаки.

«Це сталося не через ворожий або дружній вогонь», – зазначили у командуванні.

За словами американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, на борту літака, що зазнав катастрофи, перебували шестеро членів екіпажу.

До слова, три американські винищувачі F-15 були збиті над Кувейтом внаслідок інциденту з «дружнім вогнем».