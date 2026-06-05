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Зеленський вказав у листі на вік Путіна: як відреагував 73-річний диктатор

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський вказав у листі на вік Путіна: як відреагував 73-річний диктатор
Путін виступив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі
скріншот з відео

Очільник Кремля зазначив, що Київ прагне зустрічі тільки для того, щоб «зупинити просування російських військ»

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) прокоментував лист від президента України Володимира Зеленського та виокремив абзац про свій вік, на який вказав у відкритому зверненні глава української держави, пише «Главком».

Як пишуть росЗМІ, Путін сказав:«Головне не вік, а дієздатність». «Мені здається, що в моєму віці і багато інших політичних діячів здійснюють свої функції, і деякі старші за мене», – каже диктатор.

Варто зазначити, що Путіну 73 роки, і керує він Російською Федерацією на посту президента вже 26 років. Також агресор Путін заявив, що вважає лист Зеленського «хамським», і був він написаний, «аби зустріч лідерів була неможливою».

Водночас очільник Кремля зазначив, що Київ прагне зустрічі тільки для того, щоб «зупинити просування російських військ».

Наприкінці промови Путін, звертаюсь, до російських окупантів сказав: «Працюйте, браття!». Нагадаємо, Путін прокоментував лист від президента України Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялось, що російському диктатору Володимиру Путіну доповіли про відкритий лист президента України Володимира Зеленського із пропозицією провести особисту зустріч для обговорення шляхів досягнення миру. 

Нагадаємо, увечері 4 червня Офіс президента України оприлюднив відкритий лист Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна. У зверненні глава держави запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни. За словами Зеленського, основною метою переговорів має стати пошук шляхів досягнення тривалого миру. Президент також заявив про готовність України оголосити припинення вогню на час проведення переговорів.

Окрім цього, українська сторона запропонувала провести масштабний обмін військовополоненими за формулою «всіх на всіх». На думку Зеленського, такий крок міг би стати важливим елементом процесу завершення війни. На лист українського президента відреагували і у Сполучених Штатах. Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив сам факт обговорення можливої зустрічі між сторонами.

Американський лідер наголосив, що Вашингтон доклав значних зусиль для створення умов, за яких такий діалог може відбутися. Водночас Кремль поки не повідомляв про готовність Путіна до особистої зустрічі із Зеленським або про можливі параметри таких переговорів.

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Теги: путін Володимир Зеленський

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