Україна та Норвегія домовилися про ракети Patriot і дрони

Сторони також обговорили оперативне фінансування потреб армії до надходження коштів європейського кредиту

Міністр оборони України провів робочу розмову з норвезьким колегою Торе Оншуусом Сандвіком напередодні засідання «Рамштайн». Домовилися про конкретні напрями підтримки – від ракет для Patriot до українських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра оборони Михайла Федорова.

Що узгодили

Сторони визначили чотири пріоритетні напрями:

далекобійні снаряди в межах Чеської ініціативи;

ракети для Patriot через механізм JUMPSTART – міжнародний інструмент прискореної закупівлі зброї для України;

внески до фонду PURL – механізму спільного фінансування закупівель озброєння;

українські дрони.

Окремо обговорили можливість швидкого спрямування додаткового фінансування на потреби армії – ще до надходження коштів європейського кредиту. Це важливо: затримки з фінансуванням можуть гальмувати закупівлі навіть тоді, коли партнери вже готові постачати.

Балістика – головний виклик

Захист від балістичних ракет залишається найболючішим питанням для України. Саме тому розвиток антибалістичних рішень і ППО – у фокусі кожної зустрічі з партнерами. На землі Сили оборони продовжують руйнувати російську логістику в глибокому тилу.

Переговори з Норвегією відбулися напередодні особистої зустрічі на «Рамштайні». Раніше того ж дня міністр провів зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте – також у фокусі були протиповітряна оборона, боєприпаси і дрони.

Нагадаємо, Норвегія – давній партнер України у дроновій сфері. Раніше «Главком» повідомляв, що Україна та Норвегія запустили спільне виробництво дронів типу mid-strike на норвезькій території для потреб ЗСУ.