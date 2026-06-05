Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна та Норвегія домовилися про ракети Patriot і дрони

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Україна та Норвегія домовилися про ракети Patriot і дрони
Захист від балістичних ракет залишається найболючішим питанням для України
фото: ТГ канал Михайла Федорова

Сторони також обговорили оперативне фінансування потреб армії до надходження коштів європейського кредиту

Міністр оборони України провів робочу розмову з норвезьким колегою Торе Оншуусом Сандвіком напередодні засідання «Рамштайн». Домовилися про конкретні напрями підтримки – від ракет для Patriot до українських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра оборони Михайла Федорова.

Що узгодили

Сторони визначили чотири пріоритетні напрями:

  • далекобійні снаряди в межах Чеської ініціативи;
  • ракети для Patriot через механізм JUMPSTART – міжнародний інструмент прискореної закупівлі зброї для України;
  • внески до фонду PURL – механізму спільного фінансування закупівель озброєння;
  • українські дрони.

Окремо обговорили можливість швидкого спрямування додаткового фінансування на потреби армії – ще до надходження коштів європейського кредиту. Це важливо: затримки з фінансуванням можуть гальмувати закупівлі навіть тоді, коли партнери вже готові постачати.

Балістика – головний виклик

Захист від балістичних ракет залишається найболючішим питанням для України. Саме тому розвиток антибалістичних рішень і ППО – у фокусі кожної зустрічі з партнерами. На землі Сили оборони продовжують руйнувати російську логістику в глибокому тилу.

Переговори з Норвегією відбулися напередодні особистої зустрічі на «Рамштайні». Раніше того ж дня міністр провів зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте – також у фокусі були протиповітряна оборона, боєприпаси і дрони.

Нагадаємо, Норвегія – давній партнер України у дроновій сфері. Раніше «Главком» повідомляв, що Україна та Норвегія запустили спільне виробництво дронів типу mid-strike на норвезькій території для потреб ЗСУ.

Читайте також:

Теги: міністр Норвегія фінансування Україна боєприпаси озброєння Михайло Федоров Patriot

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Весняно-літня кампанія не дала росіянам нічого схожого на стратегічний результат
Як Москва потрапила у свою пастку
28 травня, 15:03
Держсекретар США Джеймс Бейкер (праворуч) та глава МЗС РФ Андрій Козирєв підписують протокол до Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СТАРТ) 23 травня 1992 року у Лісабоні
Від Лісабона до Бучі: ціна ядерної капітуляції України Історія
23 травня, 07:00
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори щодо України не дають результату
США виходять із переговорів? Рубіо зробив резонансну заяву
8 травня, 16:24
Президент підкреслив, що Росія, попри санкції, отримує іноземні компоненти для виробництва озброєння
Зеленський розповів, чим окупанти атакували будинок у Дарницькому районі Києва
14 травня, 20:22
В Україні змінили правила отримання направлень до лікарів
МОЗ уточнив нові правила роботи електронних направлень: що зміниться з 20 травня
9 травня, 16:49
Президент США Дональд Трамп та президент Китаю Сі Цзіньпін відвідали сад Чжуннаньхай 15 травня 2026 року в Пекіні
Китай після зустрічі Сі з Трампом зробив нову заяву про війну в Україні
16 травня, 15:49
Меркель знову може отримати ключову роль у переговорах із Росією
Меркель опинилася серед головних кандидатів для переговорів із РФ
18 травня, 16:06
Макрон у березні запропонував європейським країнам співпрацювати у сфері ядерного стримування
Франція та Норвегія уклали оборонний пакт щодо ядерного стримування
28 травня, 03:58
Середня зарплата інженера-технолога – 41 тис. грн, але у Києві ще вища
День хіміка: скільки платять фахівцям галузі в Україні
31 травня, 08:30

Політика

Британська розвідка: Росія може напасти на НАТО у 2030 році
Британська розвідка: Росія може напасти на НАТО у 2030 році
Зеленський: Путін знову обрав війну і не хоче її закінчувати
Зеленський: Путін знову обрав війну і не хоче її закінчувати
Україна та Норвегія домовилися про ракети Patriot і дрони
Україна та Норвегія домовилися про ракети Patriot і дрони
Зеленський вказав у листі на вік Путіна: як відреагував 73-річний диктатор
Зеленський вказав у листі на вік Путіна: як відреагував 73-річний диктатор
Путін прокоментував лист Зеленського
Путін прокоментував лист Зеленського
Європа – джерело нового хаосу. Путін заговорив про новий світовий порядок
Європа – джерело нового хаосу. Путін заговорив про новий світовий порядок

Новини

СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Сьогодні, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Сьогодні, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Сьогодні, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Вчора, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Вчора, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Вчора, 09:19

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua