Британська розвідка: Росія може напасти на НАТО у 2030 році

Прем'єр Британії закликав прискорити нарощування витрат на армію – детальний план оприлюднять до саміту НАТО

Британська розвідка разом із союзниками по НАТО дійшла висновку: Росія може бути готова до нападу на Альянс вже у 2030 році. Саме з цим попередженням прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обґрунтував терміновість збільшення витрат на армію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що сказав Стармер

Заяву прем'єр зробив під час візиту на підприємство Stark у Свіндоні, де представив плани зміцнення національної безпеки.

«Якщо вам потрібне нагадування про важливість цього – ось наша розвідувальна оцінка та оцінка інших країн НАТО: Росія може атакувати НАТО вже у 2030 році. Тож ви бачите терміновість і пріоритет, який ми надаємо цьому питанню», – заявив британський прем'єр.

Стармер наголосив: нарощування армії та розширення виробництва зброї є питанням першочергової важливості. Детальний стратегічний план інвестицій у безпеку буде оприлюднено до наступного саміту НАТО.

Чому це важливо

Заява Стармера – не перша подібна серед союзників. Раніше німецька розвідка BND також попереджала, що Росія може накопичити потужності для повномасштабної війни з НАТО до кінця десятиліття. Схожі оцінки лунали від балтійських країн і Польщі.

Відмінність нинішньої заяви – у її публічності й конкретності: Стармер назвав чіткий рік і прямо пов'язав розвідувальні дані з рішеннями про фінансування армії. Це сигнал як для власного парламенту, так і для союзників.

Британія вже активно зміцнює партнерства в Європі: нещодавно Лондон і Варшава оголосили про новий союз проти Росії, а уряд Стармера підписав угоду про тісніші відносини з Берліном.

Нагадаємо, Росія вже вдається до відкритих залякувань країн НАТО. Нещодавно «Главком» повідомляв, що Латвія жорстко відповіла на погрози Москви – після того, як російська розвідка погрозила «ударами по центрах ухвалення рішень» на латвійській території. На думку аналітиків, це частина системної кампанії Кремля зі створення підстав для можливої агресії проти країн Балтії.