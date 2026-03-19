Іран вперше підбив американський винищувач F-35 – CNN

За даними джерел журналістів, літак, ймовірно, був обстріляний з іранської сторони

Іран міг вперше в історії підбити американський винищувач F-35. Повітряне судно здійснило аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Речник Центрального командування США Капітан Тім Гокінс заявив, що літак-невидимка п’ятого покоління виконував бойове завдання над Іраном, коли був змушений здійснити аварійну посадку. Гокінс сказав, що літак безпечно приземлився, стан пілота стабільний, а інцидент розслідується.

Як повідомляє CNN, це перший випадок, коли Іран підбив американський літак після початку військової операції, яка розпочалася наприкінці лютого. Винищувачі F-35, кожен з яких коштує понад $100 млн, використовують проти Ірану і США, і Ізраїль.

Аварійна посадка сталася на тлі того, як американські високопосадовці продовжують говорити про успіх у своїй кампанії проти Ірану. Міністр оборони Піт Гегсет заявив сьогодні вранці, що США «рішуче перемагають», а протиповітряна оборона Ірану була «зруйнована».

F-35 Lightning II – це американський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений компанією Lockheed Martin. Це малопомітний літак, призначений для завоювання переваги в повітрі, ударів по наземних цілях, розвідки та радіоелектронної боротьби. Є одним із найдорожчих та найсучасніших бойових літаків у світі.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що США не відправлятимуть свої сухопутні сили в регіон. За словами американського президента, Вашингтон міг би покінчити з Іраном «за дві секунди», але наземної операції не буде.

Раніше Трамп публічно критикував союзників за недостатню підтримку американсько-ізраїльської кампанії проти Ірану, попри заяви, що США здатні діяти самостійно. Водночас Вашингтон потребує додаткових ресурсів, зокрема кораблів для розмінування та супроводу танкерів в Ормузькій протоці.