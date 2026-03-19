Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран вперше підбив американський винищувач F-35 – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
F-35 є одним із найсучасніших бойових літаків у світі
фото: AP (ілюстративне)

За даними джерел журналістів, літак, ймовірно, був обстріляний з іранської сторони

Іран міг вперше в історії підбити американський винищувач F-35. Повітряне судно здійснило аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Речник Центрального командування США Капітан Тім Гокінс заявив, що літак-невидимка п’ятого покоління виконував бойове завдання над Іраном, коли був змушений здійснити аварійну посадку. Гокінс сказав, що літак безпечно приземлився, стан пілота стабільний, а інцидент розслідується.

Як повідомляє CNN, це перший випадок, коли Іран підбив американський літак після початку військової операції, яка розпочалася наприкінці лютого. Винищувачі F-35, кожен з яких коштує понад $100 млн, використовують проти Ірану і США, і Ізраїль.

Аварійна посадка сталася на тлі того, як американські високопосадовці продовжують говорити про успіх у своїй кампанії проти Ірану. Міністр оборони Піт Гегсет заявив сьогодні вранці, що США «рішуче перемагають», а протиповітряна оборона Ірану була «зруйнована».

F-35 Lightning II – це американський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений компанією Lockheed Martin. Це малопомітний літак, призначений для завоювання переваги в повітрі, ударів по наземних цілях, розвідки та радіоелектронної боротьби. Є одним із найдорожчих та найсучасніших бойових літаків у світі.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що США не відправлятимуть свої сухопутні сили в регіон. За словами американського президента, Вашингтон міг би покінчити з Іраном «за дві секунди», але наземної операції не буде.

Раніше Трамп публічно критикував союзників за недостатню підтримку американсько-ізраїльської кампанії проти Ірану, попри заяви, що США здатні діяти самостійно. Водночас Вашингтон потребує додаткових ресурсів, зокрема кораблів для розмінування та супроводу танкерів в Ормузькій протоці.

Читайте також:

Теги: Іран винищувач США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua