Чи справді Іран збив американський винищувач? Військове командування США зробило заяву

Раніше повідомлялося, що Іран міг вперше в історії підбити американський винищувач F-35
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Американські війська заявили про понад 8 тис. бойових вильотів під час операції «Епічна лють»

Центральне командування США заявило, що Іран не збив жодного американського винищувача від початку ескалації на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Американські військові назвали брехнею чутки про те, що іранські сили збили над Іраном американський винищувач F-15. «Американські війська здійснили понад 8 тис. бойових вильотів під час операції «Епічна лють». Іран не збив жодного американського винищувача», – йдеться в дописі.

Раніше CNN писав, що Іран міг вперше в історії підбити американський винищувач F-35. Повітряне судно здійснило аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході.

Речник Центрального командування США Капітан Тім Гокінс заявив, що літак-невидимка п’ятого покоління виконував бойове завдання над Іраном, коли був змушений здійснити аварійну посадку. Гокінс сказав, що літак безпечно приземлився, стан пілота стабільний, а інцидент розслідується.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп почав говорити про можливе згортання військової операції в Ірані, однак ключові цілі цієї кампанії залишаються недосягнутими.

Раніше президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Тегерану, вимагаючи протягом 48 годин «повністю і без загроз» відкрити Ормузьку протоку. У разі відмови він пригрозив «знищити» іранські електростанції, «починаючи з найбільшої».

Згодом Іран заявив, що може завдати ударів по енергетичній, водній та іншій критичній інфраструктурі країн Близького Сходу у відповідь на ультиматум президента США Дональда Трампа. Зокрема, спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф заявив, що об’єкти в регіоні можуть стати цілями у разі атаки на Іран.

До слова, понад $1,3 млн щохвилини – саме стільки, за підрахунками The New York Times, коштують перші дні війни США з Іраном.

Читайте також

Американський лідер звинуватив Тегеран у відновленні ядерної програми
Іран створює ракети, які можуть досягти США – Трамп
25 лютого, 07:26
Посол США в ООН заявив, що удари по Ірану були законними
Посол США в ООН заявив, що удари по Ірану були законними
1 березня, 05:49
Зазвичай США і Велика Британія діють як тісні союзники у військових питаннях
США приховали від Британії деталі атаки на Іран
5 березня, 09:59
США розглянули захоплення острова Харк
США розглянули захоплення головного нафтового терміналу Ірану
8 березня, 12:47
Російський диктатор вперше поговорив з американським лідером після початку війни США з Іраном
Війна на Близькому Сході та мирні перемовини. Трамп вперше за тривалий час поговорив з Путіним
9 березня, 21:41
Російські та китайські дипломати намагалися заблокувати обговорення комітету, який контролює виконання санкцій ООН проти Ірану
У Радбезі ООН спалахнув конфлікт між США, РФ та Китаєм через ядерну програму Ірану
13 березня, 08:09
Ізраїль знищив ядерний об’єкт Ірану поблизу Тегерана
Ізраїль заявив про удар по секретному ядерному об’єкту Ірану
12 березня, 15:49
Зеленський розповів про наслідки для України від затяжної війни на Близькому Сході
Не лише ціни на бензин. Зеленський перелічив наслідки війни на Близькому Сході для України
15 березня, 10:53
Віцепрезидент США дистанціюється від війни з Іраном
Віцепрезидент США дистанціюється від війни з Іраном
16 березня, 05:18

Помер колишній прем'єр-міністр Франції Ліонель Жоспен
Помер колишній прем'єр-міністр Франції Ліонель Жоспен
Саакашвілі відверто розповів про дружбу з Філаретом
Саакашвілі відверто розповів про дружбу з Філаретом
У США пасажирський літак зіткнувся з пожежною машиною під час посадки
У США пасажирський літак зіткнувся з пожежною машиною під час посадки
Відмова за дві хвилини: як штучний інтелект ламає молоді пошук роботи
Відмова за дві хвилини: як штучний інтелект ламає молоді пошук роботи
У Ленінградській області уражено один із найбільших нафтових портів РФ
У Ленінградській області уражено один із найбільших нафтових портів РФ

Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Сьогодні, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
