Чи справді Іран збив американський винищувач? Військове командування США зробило заяву

Раніше повідомлялося, що Іран міг вперше в історії підбити американський винищувач F-35

Американські війська заявили про понад 8 тис. бойових вильотів під час операції «Епічна лють»

Центральне командування США заявило, що Іран не збив жодного американського винищувача від початку ескалації на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Американські військові назвали брехнею чутки про те, що іранські сили збили над Іраном американський винищувач F-15. «Американські війська здійснили понад 8 тис. бойових вильотів під час операції «Епічна лють». Іран не збив жодного американського винищувача», – йдеться в дописі.

Раніше CNN писав, що Іран міг вперше в історії підбити американський винищувач F-35. Повітряне судно здійснило аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході.

Речник Центрального командування США Капітан Тім Гокінс заявив, що літак-невидимка п’ятого покоління виконував бойове завдання над Іраном, коли був змушений здійснити аварійну посадку. Гокінс сказав, що літак безпечно приземлився, стан пілота стабільний, а інцидент розслідується.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп почав говорити про можливе згортання військової операції в Ірані, однак ключові цілі цієї кампанії залишаються недосягнутими.

Раніше президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Тегерану, вимагаючи протягом 48 годин «повністю і без загроз» відкрити Ормузьку протоку. У разі відмови він пригрозив «знищити» іранські електростанції, «починаючи з найбільшої».

Згодом Іран заявив, що може завдати ударів по енергетичній, водній та іншій критичній інфраструктурі країн Близького Сходу у відповідь на ультиматум президента США Дональда Трампа. Зокрема, спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф заявив, що об’єкти в регіоні можуть стати цілями у разі атаки на Іран.

До слова, понад $1,3 млн щохвилини – саме стільки, за підрахунками The New York Times, коштують перші дні війни США з Іраном.