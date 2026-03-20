Почалися провокації. Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії

Су-30 зайшов без дозволу і без зв’язку, НАТО підняло авіацію для реагування

Російський винищувач Су-30 порушив повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндлоо у Фінській затоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонського мовника ERR.

Інцидент стався у середу, 18 березня, у другій половині дня. За даними Генштабу Сил оборони Естонії, літак перебував у повітряному просторі країни близько однієї хвилини.

Зазначається, що винищувач зайшов у повітряний простір без дозволу. У нього був відсутній план польоту, а також двосторонній радіозв’язок з естонською службою авіаційного руху.

На порушення відреагувала авіація НАТО. Ідентифікаційний виліт здійснив підрозділ ВПС Італії, дислокований на авіабазі Емарі в межах місії Альянсу з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

У Міністерстві закордонних справ Естонії повідомили, що у зв’язку з інцидентом викликали тимчасового повіреного у справах Російської Федерації та вручили йому ноту протесту. Це перший випадок порушення повітряного простору Естонії російським літальним апаратом у 2026 році.

Нагалаємо, що востаннє 19 вересня минулого року три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

До слова, Європейський Союз планує підвищити оборонну готовність до 2030 року, використовуючи досвід України, отриманий під час повномасштабної війни з Росією.

Раніше Естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва». У Таллінні не виключають, що це може бути підготовкою до сценарію, подібного до подій 2014 року в Україні.