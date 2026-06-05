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Зеленський: Путін знову обрав війну і не хоче її закінчувати

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський: Путін знову обрав війну і не хоче її закінчувати
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до нації
фото: скріншот з відео, офіційний Telegram-канал президента України

Президент закликав світ посилити тиск на Росію і скоротити її фінансові ресурси

Реакцію Путіна на пропозицію провести особисту зустріч Зеленський розцінив як свідомий вибір на користь продовження війни та закликав світ посилити тиск на Росію. Про це він заявив у вечірньому зверненні, яке публікує «Главком».

Що сказав президент

Зеленський прямо назвав відповідь Путіна слабкою: той не хоче завершувати війну і не готовий нічого змінювати.

«Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, – вони всі сьогодні були дуже усміхнені», – сказав президент.

З цього Зеленський зробив висновок: Росія має відчути більший тиск, а її фінансові ресурси – скорочуватися.

«Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше», – підсумував він.

Звернення президент завершив словами подяки всім, хто підтримує Україну і хоче реального миру.

Контекст: лист і реакція Путіна

Напередодні, 4 червня, Офіс президента оприлюднив відкритий лист Зеленського до Путіна з пропозицією провести особисту зустріч у третій країні. Президент запропонував оголосити повне припинення вогню на час переговорів і здійснити масштабний обмін військовополоненими за формулою «всіх на всіх». Зеленський також прямо вказав на вичерпання ресурсів Росії, зростання людських втрат і залежність Кремля від Китаю та Північної Кореї.

5 червня Путін прокоментував лист під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Він заявив, що ознайомився зі зверненням, однак розкритикував рішення Зеленського виносити ці питання на публічний розгляд. Путін запевнив, що ніколи не відмовляв українському президенту в особистій зустрічі, але «поки не бачить у цьому сенсу».

Ідею переговорів між двома лідерами підтримав президент США Дональд Трамп, який назвав можливу зустріч «чудовою» і заявив, що очікує від обох сторін взаємних поступок.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський підтвердив готовність до прямих переговорів з Путіним, якщо такий формат допоможе пришвидшити завершення війни. Відкритий лист став логічним продовженням цієї позиції – публічною пропозицією зустрітися на нейтральній території.

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Теги: росія відео Офіс президента президент Володимир Зеленський гроші Дональд Трамп путін війна обмін

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