Іспанія, Польща та Італія закликали своїх громадян негайно залишити Іран

Європейські країни закликають громадян залишити Іран через загрозу безпеці

На тлі загострення ситуації з безпекою в Ірані одразу кілька європейських країн, а саме Іспанія, Польща та Італія закликали своїх громадян терміново покинути територію Ісламської Республіки, пише «Главком» з посиланням на заяви відомств цих країн.

МЗС Італії повторно звернулося до громадян із рекомендацією негайно виїхати з Ірану, зазначивши, що близько 600 італійців наразі проживають у країні, більшість мешкає у Тегерані.

Польське зовнішньополітичне відомство також оновило своє попередження, заявивши в дописі на платформі X, що «закликає до негайного виїзду з Ірану та наполегливо радить утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни».

МЗС Іспанії пояснило свою позицію останніми подіями в Ірані, зокрема загибеллю та арештами учасників протестів. Влада рекомендувала громадянам стежити за оновленнями від посольства Іспанії в Тегерані, як тільки в регіоні буде відновлено інтернет-зв’язок.

Нагадаємо, посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.

До слова, через тривале відключення інтернету в Ірані справжні масштаби загибелі протестувальників залишаються невідомими. Правозахисники побоюються, що реальна кількість жертв суттєво вища за підтверджені показники.

Агенція HRANA наразі зафіксувала щонайменше 1850 загиблих та понад 16,7 тис. затриманих з початку грудневих заворушень, проте наголошує, що це лише верифіковані випадки.