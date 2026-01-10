Головна Світ Політика
Протести в Ірані: Рубіо зробив заяву

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Протести в Ірані: Рубіо зробив заяву
Протести в Ірані тривають 14-й день
Останніми днями у зв’язку з протестами в Ірані було заарештовано сотні людей, серед яких є й підлітки

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати «підтримують хоробрий народ Ірану». Як інформує «Главком», про це повідомляє CNN.

Принц Реза Пехлеві, син поваленого в 1979 році іранського шаха, який проживає в США, та відомий опозиційний діяч, знову опублікував у соціальних мережах звернення на підтримку протестувальників, написавши їм, що вони «завоювали захоплення світу своєю мужністю та стійкістю». Він також закликав «працівників ключових секторів економіки, особливо транспорту, нафти, газу та енергетики, розпочати загальнонаціональний страйк».

Правозахисна організація Amnesty International опублікувала заяву в соціальних мережах, в якій йдеться про розслідування «тривожних повідомлень про те, що сили безпеки посилили незаконне застосування смертельної сили проти протестувальників» в Ірані.

Організація 10 січня заявила, що ця ескалація «призвела до подальших смертей та поранень».

Тим часом технологічний підрозділ Amnesty International, Amnesty Tech, заявив, що триваюче відключення Інтернету в Ірані використовується «для приховування жахливих порушень прав людини» в неспокійній країні.

Як пише Радіо Фарда (іранська служба Радіо Свобода), протести в Ірані тривають 14-й день, але досі немає точної інформації про кількість затриманих у різних містах. Наразі офіційні судові та безпекові органи Ірану не надали жодних пояснень щодо кількості затриманих, місця їх утримання та стану.

Останніми днями у зв’язку з протестами в Ірані було заарештовано сотні людей, серед яких є й підлітки.

Агентство HRANA, яке висвітлює новини, пов’язані з правами людини, повідомило, що за перші 13 днів протестів було заарештовано щонайменше 2311 людей, а мітинги відбулися в 512 місцях у 180 містах і селищах на тлі майже повного відключення Інтернету.

Хоча точної інформації про кількість загиблих під час протестів немає, іранська правозахисна організація – IHR – повідомила про 45 загиблих станом на 12-й день протестів, а HRANA – про 65 загиблих. Радіо Фарда на даний момент підтвердило особи 35 із них.

До слова, Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував запасний сценарій залишення країни на випадок, якщо силовим структурам не вдасться придушити масові протести або якщо вони почнуть дезертирувати. 

Варто зазначити, що масові протести, що охопили Іран наприкінці 2025 року, у перший день 2026 року переросли у жорсткі та криваві сутички між демонстрантами й силовими структурами.

Теги: Марко Рубіо Іран протест

