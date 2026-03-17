Україна «потопила» фрегат НАТО під час військових навчань у Португалії

Українська команда представила свої дрони, які вже мають реальний бойовий досвід у Чорному морі

Українські морські дрони Magura V5 продемонстрували приголомшливу ефективність на міжнародних навчаннях НАТО REPMUS 24, що проходили біля узбережжя Португалії. Під час моделювання бойової ситуації українські безпілотники змогли «потопити» великий ворожий корабель, роль якого виконував сучасний фрегат однієї з країн Альянсу, інформує «Главком» з посиланням на видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За легендою навчань біля узбережжя Португалії відпрацьовувалися захист портів і конвоїв, а також атака на останні. І в усіх варіантах «червоні», якими керували українці, перемогли «синіх» – військово-морські сили НАТО.

Метою навчань було максимально реалістичне випробування нових технологій. Тобто в умовах, де якомога ближче до реальності імітуються радіоперешкоди, акустична розвідка та збройний опір.

«Вони розгорнули українські морські дрони Magura V7 – невеликі безпілотні катери, які можуть або таранити ворожі кораблі, або атакувати їх за допомогою встановленої зброї», – йдеться в повідомленні.

Видання пише, що в рамках навчань Україна продемонструвала кілька варіантів Magura V7. Один із них був оснащений розвідувальним обладнанням і вибуховим зарядом, інший – кулеметом.

Морські дрони Magura v5 та Magura v7 Фото: Мілітарний

За правилами навчань, «ворожі» кораблі насправді не атакували.

«Для «перемоги» було достатньо першим націлитися на супротивника. Потім це документувалося на відео. Наприклад, якщо морський безпілотник атакував корабель, щоб знищити його радар, він вважався переможцем, якщо він націлився на радар до того, як його самого виявили. І навпаки, він вважався перехопленим, якщо екіпаж корабля встиг сфотографувати його заздалегідь», – йдеться в повідомленні.

Морський дрон Magura v7 з кулеметною туреллю Фото: Мілітарний”.

Речник НАТО підтвердив, що вперше в історії альянсу український флот керував та координував дії сил противника під час цих навчань – «історичної віхи, яка підтверджує зростаючу роль України в навчаннях НАТО».

Зауважимо, морські дрони Magura нового покоління – це багатофункціональні розвідувальні й ударні платформи. Крім цього, вони здатні запускати менші дрони-камікадзе, що завдаватимуть ударів по глибокому тилу ворога.

«Главком» писав, що масштабні військові навчання НАТО в Естонії виявили серйозні вразливості Альянсу у війні нового покоління із масовим застосуванням безпілотників. Українські військові застосували систему управління полем бою «Дельта», яка в реальному часі збирає розвіддані, аналізує їх із використанням штучного інтелекту та координує удари. Це дозволяє швидко створювати так званий «ланцюжок знищення» – від виявлення цілі до удару за лічені хвилини.