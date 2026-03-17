Україна «потопила» фрегат НАТО під час військових навчань у Португалії

Лариса Голуб
Українські військові поцілили фрегат морськими дронами Magura
фото: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Українська команда представила свої дрони, які вже мають реальний бойовий досвід у Чорному морі

Українські морські дрони Magura V5 продемонстрували приголомшливу ефективність на міжнародних навчаннях НАТО REPMUS 24, що проходили біля узбережжя Португалії. Під час моделювання бойової ситуації українські безпілотники змогли «потопити» великий ворожий корабель, роль якого виконував сучасний фрегат однієї з країн Альянсу, інформує «Главком» з посиланням на видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За легендою навчань біля узбережжя Португалії відпрацьовувалися захист портів і конвоїв, а також атака на останні. І в усіх варіантах «червоні», якими керували українці, перемогли «синіх» – військово-морські сили НАТО. 

Метою навчань було максимально реалістичне випробування нових технологій. Тобто в умовах, де якомога ближче до реальності імітуються радіоперешкоди, акустична розвідка та збройний опір. 

«Вони розгорнули українські морські дрони Magura V7 – невеликі безпілотні катери, які можуть або таранити ворожі кораблі, або атакувати їх за допомогою встановленої зброї», – йдеться в повідомленні.

Видання пише, що в рамках навчань Україна продемонструвала кілька варіантів Magura V7. Один із них був оснащений розвідувальним обладнанням і вибуховим зарядом, інший – кулеметом. 

Морські дрони Magura v5 та Magura v7
Фото: Мілітарний

За правилами навчань, «ворожі» кораблі насправді не атакували.

«Для «перемоги» було достатньо першим націлитися на супротивника. Потім це документувалося на відео. Наприклад, якщо морський безпілотник атакував корабель, щоб знищити його радар, він вважався переможцем, якщо він націлився на радар до того, як його самого виявили. І навпаки, він вважався перехопленим, якщо екіпаж корабля встиг сфотографувати його заздалегідь», – йдеться в повідомленні.

Морський дрон Magura v7 з кулеметною туреллю
Фото: Мілітарний”.

Речник НАТО підтвердив, що вперше в історії альянсу український флот керував та координував дії сил противника під час цих навчань – «історичної віхи, яка підтверджує зростаючу роль України в навчаннях НАТО».

Зауважимо, морські дрони Magura нового покоління – це багатофункціональні розвідувальні й ударні платформи. Крім цього, вони здатні запускати менші дрони-камікадзе, що завдаватимуть ударів по глибокому тилу ворога.

«Главком» писав, що масштабні військові навчання НАТО в Естонії виявили серйозні вразливості Альянсу у війні нового покоління із масовим застосуванням безпілотників. Українські військові застосували систему управління полем бою «Дельта», яка в реальному часі збирає розвіддані, аналізує їх із використанням штучного інтелекту та координує удари. Це дозволяє швидко створювати так званий «ланцюжок знищення» – від виявлення цілі до удару за лічені хвилини.

Читайте також:

Читайте також

Україна перейшла до конкретики – пропозиції унікальних оборонних рішень
Заява Трампа про дрони грає на користь України. І ось чому
14 березня, 13:20
Ізраїльські військові повідомили, що удари наносилися по різних цілях, пов’язаних із військовою інфраструктурою Ірану
Армія Ізраїлю відзвітувала про тисячі ударів по Ірану
14 березня, 01:56
Єврокомісія комісія розглядає варіанти допомоги для відновлення постачання нафти
Єврокомісія шукає варіанти, як відремонтувати «Дружбу»
6 березня, 21:02
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Затримано навідницю російських авіабомб на оборонців Слов’янська
6 березня, 13:44
Іран під ударом: чому це вигідно Україні і чим це ризиковано
Іран під ударом: чому це вигідно Україні і чим це ризиковано
1 березня, 07:37
Данія обмежить проживання для чоловіків призовного віку
Уряд Данії ініціював зміну законодавства для новоприбулих українців
27 лютого, 18:53
Гана просить Україну зробити гуманітарний жест і звільнити полонених
Гана благає Зеленського про милосердя
26 лютого, 14:13
Словаччина скаржиться на Україну через неможливість обстежити пошкоджений нафтопровід «Дружба»
Словаччина звинуватила Україну в блокуванні ремонту нафтогону «Дружба»
24 лютого, 08:57
Олександр Зарубей народився в Алчевську та 20 років тому переїхав до столиці
Актор-воїн розповів, як півтора року не міг мобілізуватися через помилку держави
18 лютого, 17:44

Політика

Війна на Близькому Сході. Іран відкинув пропозицію перемир’я
Війна на Близькому Сході. Іран відкинув пропозицію перемир’я
Україна «потопила» фрегат НАТО під час військових навчань у Португалії
Україна «потопила» фрегат НАТО під час військових навчань у Португалії
Токаєв підписав нову Конституцію Казахстану
Токаєв підписав нову Конституцію Казахстану
Ізраїль заявив про ліквідацію секретаря Ради нацбезпеки Ірану
Ізраїль заявив про ліквідацію секретаря Ради нацбезпеки Ірану
Справа інкасаторів: Ощадбанк подав скаргу до прокуратури Угорщини
Справа інкасаторів: Ощадбанк подав скаргу до прокуратури Угорщини
В Індії затримали шістьох українців за підозрою у підготовці терактів
В Індії затримали шістьох українців за підозрою у підготовці терактів

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
