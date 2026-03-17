Ізраїль заявив про ліквідацію секретаря Ради нацбезпеки Ірану

За даними ЗМІ, посадовець був «фактичним лідером Ірану» після загибелі Хаменеї

Алі Ларіджані був правою рукою верховного лідера Алі Хаменеї

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про загибель секретаря Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського авіаудару по території Ірану в ніч на 17 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel.

За словами урядовця, Армія оборони Ізраїлю цілеспрямовано завдала удару по високопоставленому іранському чиновнику. ЦАХАЛ підтвердив проведення операції.

Також ізраїльські військові повідомили, що під час окремого удару було ліквідовано командира воєнізованого формування «Басідж» Голамрезу Солеймані. «Ларіджані та командир «Басідж» були ліквідовані цієї ночі й приєдналися до очільника програми знищення – Хаменеї – та всіх ліквідованих членів «осі зла» у глибинах пекла», – заявив Кац.

Водночас Іран оприлюднив нібито заяву Ларіджані, яка мала б спростувати його загибель. Однак пізніше з’ясувалося, що опублікований лист – це рукописне повідомлення Ларіджані для похорону іранських моряків, загиблих під час удару США по кораблю Iris Dena 4 березня.

Документ не спростовує твердження Ізраїлю про те, що він був убитий внаслідок ізраїльського авіаудару минулої ночі.

Раніше видання Axios із посиланням на неназваного американського чиновника повідомило, що між спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі нібито відновилися прямі контакти.

До слова, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час ракетного удару по своєму бункеру завдяки випадковості. У момент атаки він перебував поза будівлею, тоді як саме укриття було знищене ракетами.