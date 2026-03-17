Європа намагалася зупинити війну в Ірані? Каллас зробила несподівану заяву

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що європейці намагалися зупинити війну, але їх не почули

Глава дипломатії ЄС заявила, що союзники не радилися з Європою перед початком бойових дій

Висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Кая Каллас заявила, що багато європейських політиків намагалися переконати США та Ізраїль не розпочинати війну проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами Каллас, для Європейського Союзу стало проблемою те, що союзники не проводили консультацій із Брюсселем перед початком бойових дій.

«Ми проводили ці обговорення, і головне занепокоєння європейських країн полягає в тому, що з нами не радилися щодо початку цієї війни; насправді все було навпаки. Багато європейців намагалися переконати США та Ізраїль не розпочинати цю війну», – сказала вона.

Каллас також зауважила, що після повернення Дональда Трампа до Білого дому Євросоюз почав більше враховувати непередбачуваність політики США.

«Ми є союзниками Америки, але останнім часом ми не дуже розуміємо їхні кроки… Ми також готові вкладати зусилля у наші відносини в рамках трансатлантичного партнерства, яке переживає серйозні випробування. Але для танго потрібні двоє», – зазначила дипломатка.

Вона додала, що після останнього року європейські країни змушені виходити з того, що непередбачувані рішення можуть ухвалюватися регулярно.

«Я думаю, що після цього року стало цілком зрозуміло, що слово, яке ми маємо взяти до уваги, – це «непередбачуваність». Тож зараз ми більш спокійні, оскільки очікуємо, що непередбачувані речі траплятимуться постійно», – сказала Каллас.

Окремо вона прокоментувала звернення Дональда Трампа до союзників щодо безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. За словами Каллас, країни ЄС наразі не готові змінювати мандат військово-морської операції через ризики для персоналу.

«Як я вже казала учора, наразі держави-члени не мають бажання змінювати мандат цієї операції, особливо тому, що Червоне море також залишається важливим. Тож ніхто не готовий наражати своїх людей на небезпеку в Ормузькій протоці», – зазначила вона.

Водночас глава дипломатії ЄС наголосила, що необхідно шукати дипломатичні механізми для збереження стабільності в регіоні. «Ми повинні знайти дипломатичні шляхи, щоб зберегти протоку відкритою і не допустити продовольчої кризи, кризи в секторі добрив, а також кризи в енергетичному секторі», – додала Каллас.

Раніше Каллас заявила, що країни ЄС не зацікавлені в укладенні нових енергетичних угод із Росією. У Європейському Союзі немає бажання відновлювати переговори з Москвою щодо енергетичної співпраці. Вона наголосила, що такої позиції дотримуються навіть під час закритих дипломатичних обговорень.