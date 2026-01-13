Головна Світ Політика
США закликають своїх громадян негайно залишити Іран

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Протести по всьому Ірану стрімко загострюються
фото: AP

Громадянам США, які наразі не можуть виїхати, рекомендують знайти безпечне укриття, зробити запаси їжі, води та ліків, а також уникати будь-яких демонстрацій

Віртуальне посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни, пише «Главком».

Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.

Оскільки авіакомпанії масово скасовують рейси щонайменше до 16 січня, Державний департамент радить громадянам розглянути можливість виїзду наземним транспортом через кордони з Вірменією або Туреччиною. Головний меседж Вашингтона полягає в тому, що евакуація має бути самостійною, оскільки уряд США не має дипломатичних відносин з Іраном і не зможе надати пряму консульську допомогу. У разі критичної потреби функції захисника американських інтересів виконує посольство Швейцарії в Тегерані.

Американцям, які наразі не можуть виїхати, рекомендують знайти безпечне укриття, зробити запаси їжі, води та ліків, а також уникати будь-яких демонстрацій. Особливе застереження стосується осіб із подвійним громадянством. Влада США наполегливо радить їм не показувати американський паспорт і використовувати лише іранські документи, оскільки офіційний Тегеран не визнає подвійного громадянства і може сприйняти зв'язки зі Штатами як привід для допиту або арешту.

Громадянам також радять підготувати альтернативні засоби зв’язку через постійні обмеження мобільних та національних інтернет-мереж. Необхідно постійно тримати телефони зарядженими та інформувати близьких про своє місцеперебування, водночас залишаючись готовими до миттєвої зміни планів залежно від розвитку безпекової ситуації в країні.

Як відомо, влада Ірану заявила, що обмеження доступу до мережі Інтернет по всій країні триватимуть до повного «відновлення безпеки». За офіційними даними державного мовника Press TV, рішення про відключення, яке розпочалося 9 січня на тлі масштабних протестів, є стратегічним заходом. 

Мохаммад Амін Агамірі, очільник Національного центру Вищої ради кіберпростору, пояснив, що такі кроки були необхідні для боротьби з «когнітивною війною», яку нібито ведуть зовнішні вороги. За його словами, точну дату повернення до нормального режиму роботи мережі буде оголошено лише після відповідних розпоряджень органів безпеки.

Нагадаємо, масові протести в Ірані, спровоковані стрімкою інфляцією, продовжуються. Свідки повідомляють про жахливі методи придушення протестів. Силовики застосовують військову вогнепальну зброю проти мирного населення. Очевидці повідомляють про загибель дітей та переповнені морги лікарень, де тіла вбитих лежать просто на підлозі.

