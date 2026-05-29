Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іспанія змінила позицію щодо захисту від Китаю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Іспанія змінила позицію щодо захисту від Китаю
Іспанія залишається критично залежною від китайських інвестицій
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Іспанія змінила свою позицію щодо ініціативи Франції щодо посилення торговельного захисту від Пекіна

Іспанія відкликала свою підтримку французької ініціативи, яка передбачала радикальне посилення торговельного захисту Європейського Союзу від економічної експансії Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Іспанський міністр економіки та торгівлі Карлос Куерпо заявив, що на поточному етапі Мадрид не надавав жодної політичної підтримки відповідному неофіційному документу.

Ця заява ознаменувала раптовий розворот у політиці країни, оскільки ще минулої п'ятниці Іспанія фігурувала серед великих європейських економік (разом з Італією, Нідерландами та Литвою), які підписали позиційний документ Франції. У тому зверненні до Європейської комісії містився заклик активніше проводити розслідування проти Пекіна та створити новий інструмент для боротьби з викривленнями ринку. Проте, за даними видання Politico, вже за кілька днів Мадрид почав виправдовуватися, заявляючи, що документ обговорювався виключно на технічному, а не на політичному рівні.

Такий крок міністра торгівлі відображає традиційний статус Іспанії як одного з найбільш прихильних до Китаю членів блоку. Прем'єр-міністр Педро Санчес за останні чотири роки відвідав Пекін чотири рази, а сама країна залишається критично залежною від китайських інвестицій, особливо у стратемічних секторах виробництва сонячних панелей та автомобільної промисловості.

Заява Карлоса Куерпо пролунала безпосередньо перед запланованими дебатами європейських комісарів щодо переосмислення відносин із КНР на тлі потоку надконкурентного китайського імпорту, який пригнічує європейську промисловість. Натомість іспанський міністр на полях зустрічі очільників мінекономіки шести найбільших країн ЄС (Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Польщі) закликав не до обмежень, а до поглиблення співпраці:

«ЄС має активізуватися, а це означає, що нам потрібно розмовляти на рівних умовах з Китаєм та США. Нам потрібно взаємодіяти з китайською владою».

Швидка зміна курсу Мадрида вкотре оголила внутрішній розкол та складнощі формування єдиної оборонної стратегії всередині ЄС:

  • Франція, Бельгія, Нідерланди та Литва наполягають на конфронтаційних заходах та захисті внутрішнього ринку блоку;
  • Іспанія, Німеччина, Чехія та Словаччина мають теплі двосторонні зв'язки з Пекіном і відверто побоюються торговельної війни.

Очільник мінекономіки Іспанії підсумував, що подолати торговельний дисбаланс із Китаєм необхідно виключно шляхом переговорів. Крім того, за його словами, залучення китайських компаній та їхніх капіталів є частиною порядку денного економічної безпеки, оскільки це створює реальну додану вартість для європейського континенту.

Раніше повідомлялося, що Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та Литва подали до Європейської комісії спільний неофіційний документ із закликом активніше впроваджувати тарифи та інші обмежувальні заходи для протидії недобросовісній конкуренції. Як повідомляє Politico, підписанти, серед яких відсутня лише одна велика економіка ЄС – Німеччина, пропонують частіше розпочинати розслідування щодо збоїв у торгівлі, розширити штат слідчих підрозділів і рішучіше оскаржувати порушення правил у Світовій організації торгівлі

Теги: Китай Іспанія Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна значною мірою виграє цю війну, і Росія мала б бути зацікавлена почати діалог, пояснив Стубб
Чому Європа має почати розмову з РФ: президент Фінляндії назвав дві причини
16 травня, 15:58
З 13 по 15 травня президент США перебував з офіційним візитом у Китаї
Трамп говорив із Сі Цзіньпіном про завершення війни в Україні: деталі
15 травня, 16:25
Сі Цзіньпін особисто показав Трампу одну з найзакритіших локацій Пекіна
Сі Цзіньпін показав Трампу місце, де раніше гуляв Путін
15 травня, 13:53
Трамп провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Трамп після розмови з фон дер Ляєн відклав торговельну війну з ЄС
8 травня, 00:18
Рубіо: Я сподіваюся, що китайці скажуть йому те, що потрібно сказати
Рубіо закликав Китай донести до Ірану послання щодо Ормузької протоки
6 травня, 04:59
Очільник мінфіну Литви Кріступас Вайтікунас підкреслив, що санкції проти Росії мають впроваджуватися без жодних винятків
Міністр фінансів Литви заявив про критичні проблеми в економіці Росії
5 травня, 16:31
Український президент потрапив до Вірменії вперше за 24 роки. Володимир зеленський разом з вірменським прем’єром Ніколом Пашииняном)
Подвійний ляпас Кремлю. Що означає історичний візит Зеленського до Вірменії Тема тижня
4 травня, 20:10
США розглядають скорочення своїх військ ще у Італії та Іспанії
Трамп пригрозив вивести війська США ще з двох країн Європи
1 травня, 00:21
Сибіга поставив завдання забезпечити консенсус у столицях ЄС
Вступ України до ЄС: Сибіга окреслив дедлайни наступних кроків
30 квiтня, 00:20

Політика

Іспанія змінила позицію щодо захисту від Китаю
Іспанія змінила позицію щодо захисту від Китаю
Карні заявив, що дистанціювання Канади від США корисне для обох країн
Карні заявив, що дистанціювання Канади від США корисне для обох країн
США запровадили санкції проти збільшення продажу іранської нафти
США запровадили санкції проти збільшення продажу іранської нафти
Іран вестиме вічну війну з США та Ізраїлем. Аналіз CNN
Іран вестиме вічну війну з США та Ізраїлем. Аналіз CNN
Трамп назвав причину для відновлення військових атак США на Іран
Трамп назвав причину для відновлення військових атак США на Іран
Конгресмени США закликали Білий дім надати Україні ракети до Patriot після погроз Росії знищити Київ
Конгресмени США закликали Білий дім надати Україні ракети до Patriot після погроз Росії знищити Київ

Новини

США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Вчора, 18:48
Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Вчора, 16:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua