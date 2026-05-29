Іспанія змінила позицію щодо захисту від Китаю

Іспанія змінила свою позицію щодо ініціативи Франції щодо посилення торговельного захисту від Пекіна

Іспанія відкликала свою підтримку французької ініціативи, яка передбачала радикальне посилення торговельного захисту Європейського Союзу від економічної експансії Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Іспанський міністр економіки та торгівлі Карлос Куерпо заявив, що на поточному етапі Мадрид не надавав жодної політичної підтримки відповідному неофіційному документу.

Ця заява ознаменувала раптовий розворот у політиці країни, оскільки ще минулої п'ятниці Іспанія фігурувала серед великих європейських економік (разом з Італією, Нідерландами та Литвою), які підписали позиційний документ Франції. У тому зверненні до Європейської комісії містився заклик активніше проводити розслідування проти Пекіна та створити новий інструмент для боротьби з викривленнями ринку. Проте, за даними видання Politico, вже за кілька днів Мадрид почав виправдовуватися, заявляючи, що документ обговорювався виключно на технічному, а не на політичному рівні.

Такий крок міністра торгівлі відображає традиційний статус Іспанії як одного з найбільш прихильних до Китаю членів блоку. Прем'єр-міністр Педро Санчес за останні чотири роки відвідав Пекін чотири рази, а сама країна залишається критично залежною від китайських інвестицій, особливо у стратемічних секторах виробництва сонячних панелей та автомобільної промисловості.

Заява Карлоса Куерпо пролунала безпосередньо перед запланованими дебатами європейських комісарів щодо переосмислення відносин із КНР на тлі потоку надконкурентного китайського імпорту, який пригнічує європейську промисловість. Натомість іспанський міністр на полях зустрічі очільників мінекономіки шести найбільших країн ЄС (Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Польщі) закликав не до обмежень, а до поглиблення співпраці:

«ЄС має активізуватися, а це означає, що нам потрібно розмовляти на рівних умовах з Китаєм та США. Нам потрібно взаємодіяти з китайською владою».

Швидка зміна курсу Мадрида вкотре оголила внутрішній розкол та складнощі формування єдиної оборонної стратегії всередині ЄС:

Франція, Бельгія, Нідерланди та Литва наполягають на конфронтаційних заходах та захисті внутрішнього ринку блоку;

Іспанія, Німеччина, Чехія та Словаччина мають теплі двосторонні зв'язки з Пекіном і відверто побоюються торговельної війни.

Очільник мінекономіки Іспанії підсумував, що подолати торговельний дисбаланс із Китаєм необхідно виключно шляхом переговорів. Крім того, за його словами, залучення китайських компаній та їхніх капіталів є частиною порядку денного економічної безпеки, оскільки це створює реальну додану вартість для європейського континенту.

Раніше повідомлялося, що Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та Литва подали до Європейської комісії спільний неофіційний документ із закликом активніше впроваджувати тарифи та інші обмежувальні заходи для протидії недобросовісній конкуренції. Як повідомляє Politico, підписанти, серед яких відсутня лише одна велика економіка ЄС – Німеччина, пропонують частіше розпочинати розслідування щодо збоїв у торгівлі, розширити штат слідчих підрозділів і рішучіше оскаржувати порушення правил у Світовій організації торгівлі