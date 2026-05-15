Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сі Цзіньпін показав Трампу місце, де раніше гуляв Путін

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Сі Цзіньпін показав Трампу місце, де раніше гуляв Путін
Сі Цзіньпін особисто показав Трампу одну з найзакритіших локацій Пекіна
скріншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Лідер Китаю провів для президента США екскурсію закритим урядовим комплексом

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Китаю відвідав урядовий комплекс Чжуннаньхай у Пекіні разом із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал Sky News.

Сі Цзіньпін провів для Трампа екскурсію територією колишнього імператорського саду, який нині входить до урядового комплексу, де розташовані офіси Комуністичної партії Китаю та Державної ради.

Під час прогулянки лідери оглядали старовинні дерева, деяким із яких, за словами китайського лідера, понад 200–400 років.

Частина розмови потрапила у мікрофони журналістів. Трамп здивувався віку дерев та перепитав, чи справді вони можуть жити так довго. У відповідь Сі Цзіньпін підтвердив це та зазначив, що в Китаї є дерева навіть тисячолітнього віку.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін планує здійснити візит до Пекіна вже наступного тижня – 20 травня. Поїздка глави Кремля відбудеться лише через кілька днів після саміту лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа.

Очікується, що Путін перебуватиме у Китаї лише один день. Джерела видання зазначають, що цей візит не матиме такого масштабного та символічного характеру, як приїзд американського президента. Експерти називають майбутню зустріч частиною «рутинних контактів» між Москвою та Пекіном.

До слова, Дональд Трамп 14 травня прибув до Великої зали народних зборів у Пекіні для переговорів із Сі Цзіньпіном. Під час зустрічі сторони обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, Корейський півострів та питання Тайваню. До слова, Трамп офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року. 

Як повідомлялося, під час офіційної зустрічі президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна у Пекіні увагу журналістів привернуло не лише саме спілкування політиків, а й їхнє рукостискання.

Зауважимо, перший день переговорів Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном у Пекіні засвідчив принципову різницю в логіці двох лідерів: американський президент робив ставку на особисту симпатію та розмови про партнерство, тоді як китайський з перших хвилин встановлював межі можливого діалогу.

Читайте також:

Теги: Китай Дональд Трамп путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський запевняв, що давно готовий до зустрічі з російським диктатором
Буданов зробив заяву про зустріч Зеленського та Путіна
11 травня, 18:40
Ормузька протока є критичним вузлом для світової економіки
Проєкт «Свобода»: США розпочинають масштабну військову операцію в Ормузькій протоці
4 травня, 06:21
«Найвеличніший король», – сказав Трамп після зустрічі з Чарльзом і королевою Каміллою
Візит Чарльза до США завершився: відверті заяви та сигнали Трампу – аналіз NBC News
30 квiтня, 23:57
Санкції проти РФ та Білорусі, розмова Трампа з Путіним. Головне за 29 квітня 2026
Санкції проти РФ та Білорусі, розмова Трампа з Путіним. Головне за 29 квітня 2026
29 квiтня, 21:47
Президент США про морську блокаду Ірану: «Я не хочу її скасовувати, тому що я не хочу, щоб у них з’явилася ядерна зброя»
Трамп розповів, як довго триватиме морська блокада Ірану
29 квiтня, 20:00
Озброєний зловмисник, який проник на захід Асоціації кореспондентів, планував розстріляти президента США Дональда Трампа
Білий дім назвав причину замахів на Трампа
27 квiтня, 22:09
Трамп розкрив деталі про стрілянину на вечері кореспондентів
Трамп розкрив деталі про стрілянину на вечері кореспондентів
26 квiтня, 06:16
Наразі жодна зі сторін не відчуває нагальної потреби у перемовинах
Європа готується до затяжної війни в Україні – NYT
25 квiтня, 18:59
Папа Римський розкритикував світові витрати на зброю після нападок Трампа
Папа Римський після критики Трампа зробив різку заяву про фінансування війн
16 квiтня, 16:58

Політика

Сі Цзіньпін показав Трампу місце, де раніше гуляв Путін
Сі Цзіньпін показав Трампу місце, де раніше гуляв Путін
Угорщина почала переглядати підхід до України
Угорщина почала переглядати підхід до України
Путін зібрався до Пекіна одразу після Трампа. Кремль розкрив плани візиту
Путін зібрався до Пекіна одразу після Трампа. Кремль розкрив плани візиту
Один із ключових заводів «Газпрому» зупинив свою роботу після атаки дронів – Reuters
Один із ключових заводів «Газпрому» зупинив свою роботу після атаки дронів – Reuters
Трамп анонсував продовження військової кампанії проти Ірану
Трамп анонсував продовження військової кампанії проти Ірану
Рязанський НПЗ у вогні: Росію масовано атакують безпілотники
Рязанський НПЗ у вогні: Росію масовано атакують безпілотники

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua