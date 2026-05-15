Сі Цзіньпін показав Трампу місце, де раніше гуляв Путін

Лідер Китаю провів для президента США екскурсію закритим урядовим комплексом

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Китаю відвідав урядовий комплекс Чжуннаньхай у Пекіні разом із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал Sky News.

Сі Цзіньпін провів для Трампа екскурсію територією колишнього імператорського саду, який нині входить до урядового комплексу, де розташовані офіси Комуністичної партії Китаю та Державної ради.

Під час прогулянки лідери оглядали старовинні дерева, деяким із яких, за словами китайського лідера, понад 200–400 років.

Частина розмови потрапила у мікрофони журналістів. Трамп здивувався віку дерев та перепитав, чи справді вони можуть жити так довго. У відповідь Сі Цзіньпін підтвердив це та зазначив, що в Китаї є дерева навіть тисячолітнього віку.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін планує здійснити візит до Пекіна вже наступного тижня – 20 травня. Поїздка глави Кремля відбудеться лише через кілька днів після саміту лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа.

Очікується, що Путін перебуватиме у Китаї лише один день. Джерела видання зазначають, що цей візит не матиме такого масштабного та символічного характеру, як приїзд американського президента. Експерти називають майбутню зустріч частиною «рутинних контактів» між Москвою та Пекіном.

До слова, Дональд Трамп 14 травня прибув до Великої зали народних зборів у Пекіні для переговорів із Сі Цзіньпіном. Під час зустрічі сторони обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, Корейський півострів та питання Тайваню. До слова, Трамп офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року.

Як повідомлялося, під час офіційної зустрічі президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна у Пекіні увагу журналістів привернуло не лише саме спілкування політиків, а й їхнє рукостискання.

Зауважимо, перший день переговорів Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном у Пекіні засвідчив принципову різницю в логіці двох лідерів: американський президент робив ставку на особисту симпатію та розмови про партнерство, тоді як китайський з перших хвилин встановлював межі можливого діалогу.