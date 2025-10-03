Сили спеціальних операцій уразили важливі обʼєкти російської ППО

Російські системи ППО були спрямовані на боротьбу з українськими дронами

Сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами атакували радіолокаційну станцію дальнього виявлення П-14Ф «Лена» та трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

РЛС П-14Ф «Лена» була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази «Бутурлинівка» військово-повітряних сил Росії у Воронезькій області. ТРЛК «Сопка-2» була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Уражено в селі Гармашівка у Воронезькій області.

Зазначається, що обидві системи російської ППО були націлені на протидію українським дронам. «Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують завдавати важких ударів для ворога, що крок за кроком наближають цілковиту російську знемогу», – йдеться в повідомленні.

До слова, далекобійні дрони Служби безпеки України уразили один із провідних нафтопереробних заводів Росії – «Орськнафтооргсинтез». Завод введено в експлуатацію 24 грудня 1935 року. Його потужність становить 6,6 млн тонн нафти на рік. У складі підприємства працюють чотири установки первинної переробки нафти, установки риформінгу, гідроочистки та виробництво масел і бітуму.