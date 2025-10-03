Головна Світ Політика
Сили спеціальних операцій уразили важливі обʼєкти російської ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сили спеціальних операцій уразили важливі обʼєкти російської ППО
РЛС П-14Ф «Лена» контролювала повітряний простір навколо військової авіабази
фото: Facebook/Генштаб

Російські системи ППО були спрямовані на боротьбу з українськими дронами

Сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами атакували радіолокаційну станцію дальнього виявлення П-14Ф «Лена» та трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

РЛС П-14Ф «Лена» була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази «Бутурлинівка» військово-повітряних сил Росії у Воронезькій області. ТРЛК «Сопка-2» була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Уражено в селі Гармашівка у Воронезькій області.

Сили спеціальних операцій уразили важливі обʼєкти російської ППО фото 1

Зазначається, що обидві системи російської ППО були націлені на протидію українським дронам. «Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують завдавати важких ударів для ворога, що крок за кроком наближають цілковиту російську знемогу», – йдеться в повідомленні.

До слова, далекобійні дрони Служби безпеки України уразили один із провідних нафтопереробних заводів Росії – «Орськнафтооргсинтез». Завод введено в експлуатацію 24 грудня 1935 року. Його потужність становить 6,6 млн тонн нафти на рік. У складі підприємства працюють чотири установки первинної переробки нафти, установки риформінгу, гідроочистки та виробництво масел і бітуму.

росія Генштаб системи ППО

