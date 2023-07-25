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ISW пояснив, нащо Путін виправдовував вихід РФ із зернової угоди

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ISW пояснив, нащо Путін виправдовував вихід РФ із зернової угоди
Володимир Путін
фото: «Ведомости»

Путін видав статтю, якою спробував пом'якшити шкоду своїй репутації та відносинам із Африкою

Російський диктатор Володимир Путін опублікував 24 липня статтю, у якій пояснив вихід РФ із зернової угоди. Так він намагався пом'якшити шкоду, завдану позиціям Росії в Африці та його власній репутації після такого кроку Росії, а також атак на українські зернові і портові об'єкти та неможливості особисто взяти участь у саміті БРІКС через виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на його арешт. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін у своїй статті окреслив цілі РФ щодо встановлення партнерських відносин з Африкою та закликав до продовження «традиційно тісної співпраці на світовій арені».

Також диктатор наголосив на важливості «безперебійного постачання продовольства» для «підтримки політичної стабільності африканських держав», звинуватив колективний Захід у використанні зернової угоди у своїх фінансових інтересах.

Аналітики звернули увагу, що стаття Путіна з'явилася після виходу Росії із зернової угоди та атак, внаслідок яких було знищено десятки тисяч тонн українського зерна та об'єкти, які необхідні для транспортування зерна до районів Африки, які значною мірою залежать від українського зерна.

«Путін, ймовірно, намагається пом'якшити втрачену вигоду і збентеження від неможливості особисто взяти участь у саміті БРІКС у Південній Африці через ордер на арешт, виданий МКС», – зауважили фахівці.

Нагадаємо, що 17 липня Росія заявила про зупинення «зернової угоди». Також Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.

Як повідомлялося, з припиненням Чорноморської зернової ініціативи найбільш вразливі верстви населення постраждають через підвищення цін на продукти харчування. 

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