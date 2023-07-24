ООН б’є на сполох: припинення зернової угоди вже впливає на ціни на продовольство

Росія та Україна є найбільш важливими країнами для глобальної продовольчої безпеки

Із припиненням Чорноморської зернової ініціативи найбільш вразливі верстви населення постраждають через підвищення цін на продукти харчування. Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав на відкритті Саміту продовольчих систем ООН, який триватиме з 24 по 26 липня у Римі.

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«Ми вже бачимо негативний вплив на світові ціни на пшеницю та кукурудзу, який шкодить усім, але це особливо руйнівно для вразливих країн, які намагаються прогодувати своє населення. Зі зростанням цін на продовольство надія країн, що розвиваються – зникає», – наголосив генсек ООН.

За словами генсека ООН, Росія та Україна є найбільш важливими країнами для глобальної продовольчої безпеки.

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«На них історично припадає близько 30% світового експорту пшениці та ячменю, п'ята частина всієї кукурудзи та половина половини соняшникової олії», – пояснив Гутерріш і додав, що зі свого боку він залишається відданим справі сприяння безперешкодному доступу на світові ринки продовольчих товарів і добрив як з України, так і з РФ, а також забезпеченню продовольчої безпеки, на яку «заслуговує кожна людина».

«Я закликаю Російську Федерацію повернутися до реалізації Чорноморських ініціатив відповідно до моєї останньої пропозиції, і я закликаю світову спільноту об'єднатися для ефективних рішень у цих важливих зусиллях», – наголосив Гутерріш.

Нагадаємо, що 17 липня Росія заявила про зупинення «зернової угоди». Також Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.