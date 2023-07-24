Головна Світ Політика
search button user button menu button

ООН б’є на сполох: припинення зернової угоди вже впливає на ціни на продовольство

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ООН б’є на сполох: припинення зернової угоди вже впливає на ціни на продовольство
Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію повернутися до реалізації Чорноморських ініціатив
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія та Україна є найбільш важливими країнами для глобальної продовольчої безпеки

Із припиненням Чорноморської зернової ініціативи найбільш вразливі верстви населення постраждають через підвищення цін на продукти харчування. Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав на відкритті Саміту продовольчих систем ООН, який триватиме з 24 по 26 липня у Римі.

«Ми вже бачимо негативний вплив на світові ціни на пшеницю та кукурудзу, який шкодить усім, але це особливо руйнівно для вразливих країн, які намагаються прогодувати своє населення. Зі зростанням цін на продовольство надія країн, що розвиваються – зникає», – наголосив генсек ООН.

За словами генсека ООН, Росія та Україна є найбільш важливими країнами для глобальної продовольчої безпеки.

«На них історично припадає близько 30% світового експорту пшениці та ячменю, п'ята частина всієї кукурудзи та половина половини соняшникової олії», – пояснив Гутерріш і додав, що зі свого боку він залишається відданим справі сприяння безперешкодному доступу на світові ринки продовольчих товарів і добрив як з України, так і з РФ, а також забезпеченню продовольчої безпеки, на яку «заслуговує кожна людина».

«Я закликаю Російську Федерацію повернутися до реалізації Чорноморських ініціатив відповідно до моєї останньої пропозиції, і я закликаю світову спільноту об'єднатися для ефективних рішень у цих важливих зусиллях», – наголосив Гутерріш.

Нагадаємо, що 17 липня Росія заявила про зупинення «зернової угоди». Також Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.

Читайте також:

Теги: ООН зерно Антоніу Гутерріш

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Літак рейсу PS752 був збитий біля Тегерана 8 січня 2020 року
Збиття літака МАУ. Низка країн подає до Міжнародного суду
5 липня, 14:59
Урсула фон дер Ляєн: «М'яч тепер на полі Росії і за цим спостерігає весь світ»
Президентка Єврокомісії закликала Путіна продовжити зернову угоду
14 липня, 09:49
З Одеського порту вийшло останнє судно з українським збіжжям
З українського порту вийшло останнє судно в межах зернової угоди
16 липня, 14:15
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з генсеком ООН відновлення «зернової угоди»
18 липня, 01:35
Дмитро Кулеба та Ахім Штайнер
Україна й ООН підписали меморандум стосовно післявоєнного відновлення держави
18 липня, 22:58
Наслідки нічної атаки на Одещину
Окупанти атакували зернові термінали в портах Одеси та Чорноморська (фото)
19 липня, 13:05
Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі
РФ може атакувати цивільні судна у Чорному морі та звинуватити в цьому Україну – Білий дім
20 липня, 07:51
Джейк Салліван
США пояснили Росії наслідки зриву зернової угоди
16 липня, 23:48
Поточна потужність порту становить 10-15 млн.тонн зерна
Країна-союзник готова негайно допомогти Україні із експортом зерна
19 липня, 18:38

Політика

ООН б’є на сполох: припинення зернової угоди вже впливає на ціни на продовольство
ООН б’є на сполох: припинення зернової угоди вже впливає на ціни на продовольство
Трамп звинуватив Байдена у розкритті важливої таємниці США
Трамп звинуватив Байдена у розкритті важливої таємниці США
Кремль не контролює небо над стратегічними об’єктами: розвідка прокоментувала вибухи у Москві
Кремль не контролює небо над стратегічними об’єктами: розвідка прокоментувала вибухи у Москві
Європарламент закликав прихистити військових РФ, які відмовляються брати участь у війні
Європарламент закликав прихистити військових РФ, які відмовляються брати участь у війні
Бельгія на порозі розпаду: чому може зникнути країна зі штабами НАТО та ЄС – Politico
Бельгія на порозі розпаду: чому може зникнути країна зі штабами НАТО та ЄС – Politico
Відповідь на провокації Москви. Польща готується захищати Сувальський коридор
Відповідь на провокації Москви. Польща готується захищати Сувальський коридор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
46K
Митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів
22K
«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони
18K
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
16K
А як же карантин? Путін у Кронштадті активно фотографувався із натовпом
11K
В окупованому Криму пролунали вибухи

Новини

Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Сьогодні, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня
Сьогодні, 06:01
Резніков сказав, коли розпочнеться тренування українських пілотів на F-16
Сьогодні, 05:19
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту