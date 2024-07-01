Молдова розпочала військові навчання за участі резервістів

Міністерство оборони Молдови зазначає, що мета таких дій – перевірити навички резервістів та ознайомити їх з технікою та озброєнням національної армії

Сьогодні, 1 липня, у Молдові розпочалися теоретичні та практичні навчання резервістів збройних сил країни на різних майданчиках. Про це повідомляє Radio Moldova.

Відомо, що молдовські резервісти проходитимуть навчання до 5 липня. Вони здобуватимуть знання з надання першої медичної допомоги, радіопідготовки, а також навчатимуться бойової стрільби.

Міністерство оборони країни зазначає, що мета таких дій – перевірити навички резервістів та ознайомити їх з технікою та озброєнням національної армії Молдови.

Нагадаємо, міністри оборони країн НАТО схвалили «оперативний план розширення підтримки України». Він охоплює збільшення ролі Альянсу в постачанні зброї та навчанні українських військових. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон запропонував американському колезі Джо Байдену відправити військових інструкторів країн Заходу до України. Однак, президент США відмовився.

До слова, у період з 27 по 31 травня Білорусь проводила навчання авіації та протиповітряної оборони за участі РФ.