ISW: у Кремлі знову загадали про територіальні амбіції щодо Аляски

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
ISW: у Кремлі знову загадали про територіальні амбіції щодо Аляски
Російські чиновники та державні ЗМІ неодноразово заявляли, що Сполучені Штати мають «повернути Аляску Росії»
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Росія схвалила зустріч Трампа та Путіна на Алясці, посилаючись на свої «історичні претензії»

Російські чиновники схвалили оголошення про майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці 15 серпня. При цьому вони посилалися на російські наративи про «історичні претензії» Москви на цю територію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни.

Як зазначають аналітики ISW, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Аляска є логічним місцем зустрічі, оскільки США та Росія є «близькими сусідами» через Берингову протоку та мають спільні економічні інтереси в Арктичному регіоні.

Провідний російський переговірник Кирило Дмитрієв назвав Аляску «американцем російського походження» і підкреслив її історичні зв'язки з Російською православною церквою, а також минулу військову та економічну присутність Росії на цій території.

У звіті ISW зазначається, що російські чиновники та державні ЗМІ неодноразово заявляли, що Сполучені Штати мають «повернути Аляску Росії». Серед них, зокрема, Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії, який у січні 2024 року заявив, що Москва «чекає на повернення Аляски» будь-якого дня. Також пропагандисти Володимир Соловйов та Ольга Скабеєва, які протягом 2024 року неодноразово закликали США повернути Аляску. В'ячеслав Володін, голова Державної думи, який у липні 2022 року погрожував, що Росія висуне претензії на Аляску, якщо США заморозять російські активи.

Нагадаємо, єдиною вимогою, яка стабільно фігурує у повідомленнях про позицію російського диктатора Володимира Путіна, є заклик до України вивести війська з неокупованих районів Донецької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

«Єдиним елементом позиції Путіна, про яку йдеться у всіх звітах, є його постійна вимога до України вивести війська з неокупованих районів Донецької області», – пишуть аналітики.

В Інституті вивчення війни пояснюють, що виконання цієї вимоги означало б відмову України від так званого «поясу фортець» – головної укріпленої оборонної лінії, створеної у Донецькій області ще 2014 року.

Теги: ISW Аляска росія США переговори

