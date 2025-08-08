Зеленський анонсував нові санкції проти РФ

Нові пакети санкцій будуть оприлюднені найближчим часом

Президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив кілька нових санкційних пакетів. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

За словами глави нашої держави, триває активна переговорна робота з партнерами, аби досягти спільної позиції. «І якщо всі однаково будуть сприймати можливості та загрози, тоді вдасться досягти саме сталого миру. Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню. Ми бачимо, що росіяни на це не зважають, принаймні поки що не зважають», – пояснив він.

Як зазначив президент, аби досягнути миру – потрібно «правильно тиснути» на Росію. За його словами, санкції можуть спрацювати саме так, як потрібно Україні та партнерам.

«Безпекові радники вчора говорили, сьогодні в них продовження роботи. Андрій Єрмак координує радників лідерів. Міністр закордонних справ працює з колегами у Європі. Ми постійно в комунікації з американською стороною, і зі свого боку наші партнери говорять зі Сполученими Штатами Америки. Всіх об’єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню, і все залежить від правильного тиску на Росію. Саме там має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони почали, вони ж мають і закінчити», – додав Зеленський.

Глава України наголосив, що економіка РФ значно страждає, зокрема підприємства припиняють роботу, а російська логістика терпить шалені збитки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною.

Як повідомлялося, американська опозиція дорікнула президенту Дональду Трампу тим, що він багато погрожує російському диктатору Володимиру Путіну. Однак за пів року так нічого й не зробив для посилення тиску на Росію, лише послабивши санкційний режим.

До слова, постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.