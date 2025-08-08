Головна Країна Політика
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Нові пакети санкцій будуть оприлюднені найближчим часом

Президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив кілька нових санкційних пакетів. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

За словами глави нашої держави, триває активна переговорна робота з партнерами, аби досягти спільної позиції. «І якщо всі однаково будуть сприймати можливості та загрози, тоді вдасться досягти саме сталого миру. Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню. Ми бачимо, що росіяни на це не зважають, принаймні поки що не зважають», – пояснив він.

Як зазначив президент, аби досягнути миру – потрібно «правильно тиснути» на Росію. За його словами, санкції можуть спрацювати саме так, як потрібно Україні та партнерам.

«Безпекові радники вчора говорили, сьогодні в них продовження роботи. Андрій Єрмак координує радників лідерів. Міністр закордонних справ працює з колегами у Європі. Ми постійно в комунікації з американською стороною, і зі свого боку наші партнери говорять зі Сполученими Штатами Америки. Всіх об’єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню, і все залежить від правильного тиску на Росію. Саме там має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони почали, вони ж мають і закінчити», – додав Зеленський.

Глава України наголосив, що економіка РФ значно страждає, зокрема підприємства припиняють роботу, а російська логістика терпить шалені збитки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною.

Як повідомлялося, американська опозиція дорікнула президенту Дональду Трампу тим, що він багато погрожує російському диктатору Володимиру Путіну. Однак за пів року так нічого й не зробив для посилення тиску на Росію, лише послабивши санкційний режим.

До слова, постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.

Теги: росія санкції Володимир Зеленський переговори

