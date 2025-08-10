Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ISW визначив головну територіальну вимогу Путіна на переговорах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ISW визначив головну територіальну вимогу Путіна на переговорах
фото з відкритих джерел

««Пояс фортець» України загальмував просування Росії в Донецькій області у 2014 та 2022 роках»

Єдиною вимогою, яка стабільно фігурує у повідомленнях про позицію російського диктатора Володимира Путіна, є заклик до України вивести війська з неокупованих районів Донецької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

«Єдиним елементом позиції Путіна, про яку йдеться у всіх звітах, є його постійна вимога до України вивести війська з неокупованих районів Донецької області», – пишуть аналітики.

В Інституті вивчення війни пояснюють, що виконання цієї вимоги означало б відмову України від так званого «поясу фортець» – головної укріпленої оборонної лінії, створеної у Донецькій області ще 2014 року.

««Пояс фортець» України загальмував просування Росії в Донецькій області у 2014 та 2022 роках і досі перешкоджає зусиллям Росії захопити решту Донецької області у 2025 році. «Пояс фортець»  є значною перешкодою для нинішнього шляху просування Росії на захід в Україні, і здача решти Донецької області як передумови для припинення вогню без зобов'язань щодо остаточного мирного врегулювання забезпечить російським військам надзвичайно хороші можливості для відновлення своїх атак на більш вигідних умовах, уникнувши тривалої та кривавої боротьби за землю», – йдеться у повідомленні.

Раніше в ISW аналізували, що неспроможність Росії захопити Слов'янськ у 2022 році та постійна боротьба за охоплення цього «фортечного поясу» підкреслюють успіх довготривалих зусиль України щодо укріплення міст.

Аналітики вважають, що російські війська не змогли провести широке охоплення українського «поясу фортець» у 2022 році. Подібна операція через три з половиною роки війни, ймовірно, буде багаторічною і призведе до значних втрат особового складу та матеріальних засобів.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не піде на поступки та не віддасть Росії жодної території. Його слова пролунали напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним, на якій Кремль, за даними аналітиків, може вимагати від Києва відмови від Донеччини та Луганщини.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Читайте також:

Теги: путін Донеччина окупанти ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін і Віткофф під час зустрічі в Москві, 6 серпня 2025 року
Чергові переговори американців з Путіним. Небезпечні сигнали для Європи та України
7 серпня, 07:51
Запросіть президента Дональда Трампа до Києва
Чому Трампу варто приїхати у Київ вже зараз
1 серпня, 11:45
Добропілля потерпає від навали FPV-дронів. DeepState повідомив головну мету окупантів
Добропілля потерпає від навали FPV-дронів. DeepState повідомив головну мету окупантів
11 липня, 00:04
Дронове божевілля Путіна: чи витримає Україна? Світові ЗМІ аналізують посилення російських ударів
Дронове божевілля Путіна: чи витримає Україна? Світові ЗМІ аналізують посилення російських ударів аналітика
23 липня, 09:50
Головне управління розвідки провело успішну операцію в Мелітополі
У Мелітополі ліквідовано п’ятеро окупантів та російську станцію управління військами
11 липня, 14:30
Трамп планує зустріч з Путіним
Трамп планує зустрітись з Путіним вже скоро – NYT
6 серпня, 22:20
Головні новини ночі проти 8 серпня
Росія атакувала українські міста дронами: головне за ніч
8 серпня, 05:42
Зеленський:«Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир»
Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Зеленський звернувся до нації
Вчора, 09:01
Путін збільшує залежність російського суспільства від військових витрат
Аналітики пояснили, чому Путін свідомо не створив умов для мирної угоди з Україною
6 серпня, 06:31

Події в Україні

Втрати ворога станом на 10 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: влада повідомила наслідки
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: влада повідомила наслідки
ISW визначив головну територіальну вимогу Путіна на переговорах
ISW визначив головну територіальну вимогу Путіна на переговорах
Росія тільки розганяє свою військову машину: Жорін висловився про саміт на Алясці
Росія тільки розганяє свою військову машину: Жорін висловився про саміт на Алясці
Окупанти вдарили по вокзалу у Синельниковому (фото, відео)
Окупанти вдарили по вокзалу у Синельниковому (фото, відео)
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 10 серпня
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 10 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
8493
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
2070
Пастка на Алясці: чим ризикує Трамп
1866
Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Зеленський звернувся до нації
1783
Росія нав'язує «обмін» українськими територіями: Зеленський пояснив головну мету Путіна

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua