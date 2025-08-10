ISW визначив головну територіальну вимогу Путіна на переговорах

««Пояс фортець» України загальмував просування Росії в Донецькій області у 2014 та 2022 роках»

Єдиною вимогою, яка стабільно фігурує у повідомленнях про позицію російського диктатора Володимира Путіна, є заклик до України вивести війська з неокупованих районів Донецької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

«Єдиним елементом позиції Путіна, про яку йдеться у всіх звітах, є його постійна вимога до України вивести війська з неокупованих районів Донецької області», – пишуть аналітики.

В Інституті вивчення війни пояснюють, що виконання цієї вимоги означало б відмову України від так званого «поясу фортець» – головної укріпленої оборонної лінії, створеної у Донецькій області ще 2014 року.

««Пояс фортець» України загальмував просування Росії в Донецькій області у 2014 та 2022 роках і досі перешкоджає зусиллям Росії захопити решту Донецької області у 2025 році. «Пояс фортець» є значною перешкодою для нинішнього шляху просування Росії на захід в Україні, і здача решти Донецької області як передумови для припинення вогню без зобов'язань щодо остаточного мирного врегулювання забезпечить російським військам надзвичайно хороші можливості для відновлення своїх атак на більш вигідних умовах, уникнувши тривалої та кривавої боротьби за землю», – йдеться у повідомленні.

Раніше в ISW аналізували, що неспроможність Росії захопити Слов'янськ у 2022 році та постійна боротьба за охоплення цього «фортечного поясу» підкреслюють успіх довготривалих зусиль України щодо укріплення міст.

Аналітики вважають, що російські війська не змогли провести широке охоплення українського «поясу фортець» у 2022 році. Подібна операція через три з половиною роки війни, ймовірно, буде багаторічною і призведе до значних втрат особового складу та матеріальних засобів.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не піде на поступки та не віддасть Росії жодної території. Його слова пролунали напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним, на якій Кремль, за даними аналітиків, може вимагати від Києва відмови від Донеччини та Луганщини.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.