Ізраїль, Греція та Кіпр підписали оборонну угоду

Угода передбачає проведення спільних військових навчань і тренувань

Збройні сили Ізраїлю повідомили про підписання тристороннього плану військової співпраці між Ізраїлем, Грецією та Кіпром, а також двосторонніх планів між Армією оборони Ізраїлю та збройними силами Греції й національною гвардією Кіпру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦАХАЛ.

Документи були підписані минулого тижня на Кіпрі та охоплюють співпрацю на 2026 рік. Вони передбачають проведення спільних військових навчань і тренувань, роботу спільних робочих груп у різних сферах, а також розвиток стратегічного військового діалогу.

ЦАХАЛ зазначив, що реалізація цих планів має на меті посилити взаємодію між країнами та сприяти стабільності, безпеці й миру в регіоні Східного Середземномор’я.

Нагадаємо, Ізраїль застерігає, що Іран може вдатися до дій, замаскованих під навчання, та закликає США і власні війська до узгоджених оборонних заходів.

До слова, ізраїльське керівництво занепокоєне швидким відновленням військового потенціалу Ірану після нещодавніх атак і готує пропозиції для нової адміністрації США щодо спільних дій. Як повідомляє NBC News, це питання стане ключовим під час майбутньої зустрічі Беньяміна Нетаньягу з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго.