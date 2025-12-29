Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль, Греція та Кіпр підписали оборонну угоду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль, Греція та Кіпр підписали оборонну угоду
Основним завданням домовленості є зміцнення загальної обороноздатності країн
фото: AP

Угода передбачає проведення спільних військових навчань і тренувань

Збройні сили Ізраїлю повідомили про підписання тристороннього плану військової співпраці між Ізраїлем, Грецією та Кіпром, а також двосторонніх планів між Армією оборони Ізраїлю та збройними силами Греції й національною гвардією Кіпру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦАХАЛ.

Документи були підписані минулого тижня на Кіпрі та охоплюють співпрацю на 2026 рік. Вони передбачають проведення спільних військових навчань і тренувань, роботу спільних робочих груп у різних сферах, а також розвиток стратегічного військового діалогу.

ЦАХАЛ зазначив, що реалізація цих планів має на меті посилити взаємодію між країнами та сприяти стабільності, безпеці й миру в регіоні Східного Середземномор’я.

Нагадаємо, Ізраїль застерігає, що Іран може вдатися до дій, замаскованих під навчання, та закликає США і власні війська до узгоджених оборонних заходів.

До слова, ізраїльське керівництво занепокоєне швидким відновленням військового потенціалу Ірану після нещодавніх атак і готує пропозиції для нової адміністрації США щодо спільних дій. Як повідомляє NBC News, це питання стане ключовим під час майбутньої зустрічі Беньяміна Нетаньягу з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Греція Кіпр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У запиті йдеться про те, що помилування допоможе «подолати розбіжності між різними верствами населення» та «зміцнити національну стійкість країни»
Нетаньягу просить про помилування у президента Ізраїлю
30 листопада, 14:48
Уряд Нетаньягу хоче придушити вільну пресу та заглушити критику до того, як ізраїльтяни підуть на вибори
CNN: Уряд Нетаньягу нападає на вільну пресу в Ізраїлі
2 грудня, 03:02
На памʼятнику зображено руку, яка тримає п’ять колосків зерна
В Ізраїлі зʼявився перший пам’ятник жертвам Голодомору в Україні (фото)
4 грудня, 11:59
Депутату Дніпра інкримінують використання фальшивих документів для приватної поїздки за кордон
Депутату з Дніпра повідомлено про підозру за підробку документів для поїздки до Греції
8 грудня, 14:58
Ізраїль не отримував повідомлень про замах на Міндіча
Чи був замах на Міндіча? Посол України в Ізраїлі відреагував на заяву Коломойського
11 грудня, 11:47
Протест Nemo став частиною більш широкої реакції на рішення Європейського мовного союзу (EBU) дозволити Ізраїлю брати участь у Євробаченні 2026
Переможці Євробачення 2024 року повернуть трофей на знак протесту проти участі Ізраїлю
12 грудня, 03:52
США обмежували передачу розвідданих Ізраїлю через ситуацію в Газі – Reuters
США обмежували передачу розвідданих Ізраїлю через ситуацію в Газі – Reuters
13 грудня, 03:58
Нетаньягу порівняв антисемітизм з онкологією
Теракт у Сіднеї. Нетаньягу звинуватив Австралію в ігноруванні антисемітизму
15 грудня, 06:38
NBC News: Нетаньягу готує для Трампа план нових ударів по Ірану
NBC News: Нетаньягу готує для Трампа план нових ударів по Ірану
21 грудня, 02:56

Політика

Позиція Польщі під час підписання мирної угоди буде вирішальною – Навроцький
Позиція Польщі під час підписання мирної угоди буде вирішальною – Навроцький
Ізраїль, Греція та Кіпр підписали оборонну угоду
Ізраїль, Греція та Кіпр підписали оборонну угоду
Туск висміяв Навроцького через заяву про загрозу із Заходу
Туск висміяв Навроцького через заяву про загрозу із Заходу
Зустріч Трампа та Зеленського, вибухи у РФ: головне за ніч
Зустріч Трампа та Зеленського, вибухи у РФ: головне за ніч
Bloomberg: Китай розпочинає масштабні військові навчання навколо Тайваню
Bloomberg: Китай розпочинає масштабні військові навчання навколо Тайваню
Макрон збирає «коаліцію охочих» у Парижі для фіналізації безпекових гарантій Україні
Макрон збирає «коаліцію охочих» у Парижі для фіналізації безпекових гарантій Україні

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua