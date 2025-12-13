Головна Світ Політика
США обмежували передачу розвідданих Ізраїлю через ситуацію в Газі – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США обмежували передачу розвідданих Ізраїлю через ситуацію в Газі – Reuters
фото з відкритих джерел

Обмеження на обмін розвідувальними данними сталося через зростання кількості жертв серед цивільного населення у Газі

За часів адміністрації Джо Байдена американські спецслужби періодично призупиняли обмін окремими стратегічними даними з Ізраїлем. Як повідомляє Reuters із посиланням на шість поінформованих джерел, такі заходи були зумовлені занепокоєнням Вашингтона щодо методів ведення війни в секторі Газа, передає «Главком».

У другій половині 2024 року ізраїльським службам на кілька днів заблокували прямий доступ до трансляцій з американських безпілотників, які використовуються для виявлення бойовиків ХАМАС та пошуку заручників.

Окрім цього, Сполучені Штати встановили ліміти на використання частини своєї розвідувальної інформації для завдання ударів по військових цілях у Газі. Основними причинами таких обмежень стали зростання кількості жертв серед цивільного населення та повідомлення про неналежне поводження ізраїльських силовиків із палестинськими в’язнями. Американська розвідка поставила під сумнів дотримання Ізраїлем законів війни, що за законодавством США є критичною умовою для обміну секретними даними.

Попри загальний курс Білого дому на підтримку Тель-Авіва, рішення про тактичні обмеження часто ухвалювалися безпосередньо всередині розвідувальної спільноти. Метою цих кроків було гарантувати, що надана інформація не призведе до порушень міжнародного гуманітарного права. Наразі невідомо, чи був президент Байден особисто поінформований про кожен такий випадок, оскільки офіційні представники ЦРУ та Білого дому відмовилися від коментарів.

Експерти зазначають, що часткова відмова союзнику в розвідданих під час активних бойових дій є нетиповим явищем і свідчить про серйозну напругу між країнами. Водночас, ізраїльська сторона запевняє, що загальна безпекова співпраця з Вашингтоном не припинялася протягом усього конфлікту, уникаючи коментарів щодо конкретних епізодів із блокуванням даних.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що позиція його країни залишається незмінною: вона виступає проти створення Палестинської держави на «будь-якій території. 

«Наша опозиція до створення палестинської держави на будь-якій території не змінилася. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС буде роззброєний, будь то легким або важким шляхом. Мені не потрібні підтвердження, твіти чи лекції від когось», – наголосив очільник ізраїльського уряду.

До слова, у жовтні Ізраїль завдав ударів по Газі, звинувативши бойовиків ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США. 

Reuters зазначає, що це стало черговим випробуванням «крихкого перемир’я».

Теги: розвідка Ізраїль США сектор Гази

