Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нетаньягу просить про помилування у президента Ізраїлю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Нетаньягу просить про помилування у президента Ізраїлю
У запиті йдеться про те, що помилування допоможе «подолати розбіжності між різними верствами населення» та «зміцнити національну стійкість країни»
фото: Reuters

Прем’єр-міністр хоче «зосередитися на державних справах»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подав офіційне прохання про помилування на ім'я президента країни Ісаака Герцога. Про це заявила резиденція президента, оприлюднивши повний текст запиту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel.

Запит, який включав 111-сторінковий документ від адвоката Нетаньягу Аміта Хадада та особистий лист від прем'єр-міністра, обґрунтовує необхідність помилування потужним суспільним інтересом.

Адвокат Хадад стверджує, що задоволення цього прохання дозволить прем'єр-міністру: «Присвятити весь свій час, здібності та енергію розвитку Ізраїлю в ці критичні часи, а також подоланню викликів і можливостей, що стоять перед ним».

Крім того, у запиті йдеться про те, що помилування допоможе «подолати розбіжності між різними верствами населення» та «зміцнити національну стійкість країни». Офіс президента Герцога повідомив, що усвідомлює, що це «надзвичайний запит, який має значні наслідки».

Процес розгляду включатиме збір висновків, зокрема Департамент помилування Міністерства юстиції збере думки всіх відповідних органів міністерства. Зібрані висновки будуть надіслані юридичному раднику президента Герцога.

Президент має право помилувати осіб, засуджених судом, а у дуже рідкісних випадках – навіть до завершення судового розгляду, якщо це відповідає суспільним інтересам.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до президента США Дональда Трампа зі словами вдячності. Нетаньягу написав відповідний допис у соціальній мережі.

Як відомо,президент США Дональд Трамп надіслав листа президенту Ізраїлю Ісааку Герцогу з проханням розглянути можливість помилування прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, який перебуває під судом за корупційними звинуваченнями. 

Трамп у листі зазначив, що справа проти Нетаньягу є політичною та невиправданою, і наголосив на їхній спільній боротьбі з сильними супротивниками Ізраїлю, включно з Іраном.

Офіс президента Ізраїлю відповів, що для отримання помилування необхідно подати офіційний запит відповідно до встановлених процедур. Трамп неодноразово просив помилувати свого близького союзника. Нетаньягу тривалий час перебуває під судом за звинуваченням у корупції і не визнає себе винним. 

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Генеральна прокуратура міста Стамбул видала ордери на арешт 37 ізраїльських посадовців, включно з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Їм висунуто звинувачення у «геноциді» та «злочинах проти людяності» у Секторі Гази. 

Читайте також:

Теги: помилування Беньямін Нетаньягу Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер Казахстану зустрівся з президентом США у Білому домі
Трамп назвав країну, яка приєдналася до Авраамових угод
7 листопада, 06:20
Дональд Трамп надав помилування своїм політичним союзникам
Трамп помилував своїх соратників за спроби зірвати вибори 2020 року
10 листопада, 16:14
В Ізраїлі підтримано законопроєкт про смертну кару для терористів
В Ізраїлі підтримано законопроєкт про смертну кару для терористів
11 листопада, 03:18
Трамп просить помилувати свого союзника Нетаньягу в Ізраїлі
Дональд Трамп просить президента Ізраїлю помилувати Нетаньягу
12 листопада, 15:35
Нетаньягу: Наша опозиція до створення палестинської держави на будь-якій території не змінилася. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС буде роззброєний
Нетаньягу заявив, що Ізраїль проти створення Палестинської держави на будь-якій території
17 листопада, 03:19
Жінка в Ізраїлі отримала 30 діб тюрми за зрив релігійного розлучення
Жінку у Ізраїлі ув'язнено за відмову прийняти розлучення
14 листопада, 17:20
Аміхай Шиклі звернувся до євреїв
Ізраїльський міністр закликав євреїв покинути Нью-Йорк
6 листопада, 18:55
Поранених госпіталізували
Ізраїльські поселенці напали на журналістів
10 листопада, 06:20
Опріснена вода надходить у Кінерет через сезонний струмок Цальмон
Ізраїль рятує озеро опрісненою морською водою: такого у світі ще не було
27 листопада, 14:47

Політика

Нетаньягу просить про помилування у президента Ізраїлю
Нетаньягу просить про помилування у президента Ізраїлю
Навроцький скасував зустріч з Орбаном через його візит до Путіна
Навроцький скасував зустріч з Орбаном через його візит до Путіна
Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства
Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства
США тиснуть на Зеленського щодо мирної угоди на тлі корупційного скандалу та відставки Єрмака – WP
США тиснуть на Зеленського щодо мирної угоди на тлі корупційного скандалу та відставки Єрмака – WP
Орбан після зустрічі з Путіним заявив, що Україна має залишатися буферною державою
Орбан після зустрічі з Путіним заявив, що Україна має залишатися буферною державою
WSJ: Трамп попередив Мадуро про можливі силові заходи, якщо він не покине посаду
WSJ: Трамп попередив Мадуро про можливі силові заходи, якщо він не покине посаду

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua