Нетаньягу просить про помилування у президента Ізраїлю

У запиті йдеться про те, що помилування допоможе «подолати розбіжності між різними верствами населення» та «зміцнити національну стійкість країни»

Прем’єр-міністр хоче «зосередитися на державних справах»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подав офіційне прохання про помилування на ім'я президента країни Ісаака Герцога. Про це заявила резиденція президента, оприлюднивши повний текст запиту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel.

Запит, який включав 111-сторінковий документ від адвоката Нетаньягу Аміта Хадада та особистий лист від прем'єр-міністра, обґрунтовує необхідність помилування потужним суспільним інтересом.

Адвокат Хадад стверджує, що задоволення цього прохання дозволить прем'єр-міністру: «Присвятити весь свій час, здібності та енергію розвитку Ізраїлю в ці критичні часи, а також подоланню викликів і можливостей, що стоять перед ним».

Крім того, у запиті йдеться про те, що помилування допоможе «подолати розбіжності між різними верствами населення» та «зміцнити національну стійкість країни». Офіс президента Герцога повідомив, що усвідомлює, що це «надзвичайний запит, який має значні наслідки».

Процес розгляду включатиме збір висновків, зокрема Департамент помилування Міністерства юстиції збере думки всіх відповідних органів міністерства. Зібрані висновки будуть надіслані юридичному раднику президента Герцога.

Президент має право помилувати осіб, засуджених судом, а у дуже рідкісних випадках – навіть до завершення судового розгляду, якщо це відповідає суспільним інтересам.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до президента США Дональда Трампа зі словами вдячності. Нетаньягу написав відповідний допис у соціальній мережі.

Як відомо,президент США Дональд Трамп надіслав листа президенту Ізраїлю Ісааку Герцогу з проханням розглянути можливість помилування прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, який перебуває під судом за корупційними звинуваченнями.

Трамп у листі зазначив, що справа проти Нетаньягу є політичною та невиправданою, і наголосив на їхній спільній боротьбі з сильними супротивниками Ізраїлю, включно з Іраном.

Офіс президента Ізраїлю відповів, що для отримання помилування необхідно подати офіційний запит відповідно до встановлених процедур. Трамп неодноразово просив помилувати свого близького союзника. Нетаньягу тривалий час перебуває під судом за звинуваченням у корупції і не визнає себе винним.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Генеральна прокуратура міста Стамбул видала ордери на арешт 37 ізраїльських посадовців, включно з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Їм висунуто звинувачення у «геноциді» та «злочинах проти людяності» у Секторі Гази.