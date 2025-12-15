Теракт у Сіднеї. Нетаньягу звинуватив Австралію в ігноруванні антисемітизму

Премʼєр Ізраїлю стверджує, що політика австралійського уряду «сприяє та заохочує антисемітизм»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив австралійський уряд у бездіяльності проти антисемітизму на тлі теракту в Сіднеї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву ізраїльського політика.

Нетаньягу каже, що чотири місяці тому попереджав прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе, що «політика австралійського уряду сприяє та заохочує антисемітизм в Австралії». Він пов'язав це з визнанням Австралією та іншими країнами державності Палестини після війни в Газі. «Ваш заклик до палестинської держави підливає палива в антисемітське полум'я», – зазначив Нетаньяху.

Премʼєр Ізраїлю порівняв антисемітизм з онкологією. «Ви нічого не зробили, щоб стримати ракові клітини, які росли у вашій країні. Ви не вжили заходів. Ви дозволили хворобі поширитися, і результат – жахливі напади на євреїв, які ми бачили сьогодні», – зазначив він.

Водночас політик похвалив перехожого, який голіруч роззброїв одного зі стрільців. «Ми побачили дії хороброї людини – як виявилося, хороброго мусульманина, і я йому віддаю належне. Тому, хто зупинив одного з цих терористів від вбивства невинних євреїв», – додав глава ізраїльського уряду.

Нетаньягу закликав Австралію жорстко боротися з антисемітизмом, додавши, що Ізраїль очікує цього від кожного західного уряду.

Нагадаємо, 14 грудня на пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, яка забрала життя щонайменше 16 людей. Однією з жертв теракту на пляжі Бонді в Сіднеї став Олександр Клейтман, уродженець України, який пережив Голокост. Про його загибель журналістам повідомила його дружина Лариса Клейтман після трагедії.

Як повідомлялось, власник магазину фруктів, батько двох дітей Ахмед аль-Ахмед, який раніше не мав жодного стосунку до зброї, зміг голіруч знешкодити терориста, який розстрілював людей під час святкування Хануки у Сіднеї. Побачивши стрільця, аль-Ахмед підкрався до нього зі спини і відібрав зброю. А потім направив її на терориста, змусивши того відступити.