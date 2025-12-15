Головна Світ Політика
search button user button menu button

Теракт у Сіднеї. Нетаньягу звинуватив Австралію в ігноруванні антисемітизму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Теракт у Сіднеї. Нетаньягу звинуватив Австралію в ігноруванні антисемітизму
Нетаньягу порівняв антисемітизм з онкологією
фото: Біньямін Нетаньягу

Премʼєр Ізраїлю стверджує, що політика австралійського уряду «сприяє та заохочує антисемітизм»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив австралійський уряд у бездіяльності проти антисемітизму на тлі теракту в Сіднеї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву ізраїльського політика.

Нетаньягу каже, що чотири місяці тому попереджав прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе, що «політика австралійського уряду сприяє та заохочує антисемітизм в Австралії». Він пов'язав це з визнанням Австралією та іншими країнами державності Палестини після війни в Газі. «Ваш заклик до палестинської держави підливає палива в антисемітське полум'я», – зазначив Нетаньяху.

Премʼєр Ізраїлю порівняв антисемітизм з онкологією. «Ви нічого не зробили, щоб стримати ракові клітини, які росли у вашій країні. Ви не вжили заходів. Ви дозволили хворобі поширитися, і результат – жахливі напади на євреїв, які ми бачили сьогодні», – зазначив він.

Водночас політик похвалив перехожого, який голіруч роззброїв одного зі стрільців. «Ми побачили дії хороброї людини – як виявилося, хороброго мусульманина, і я йому віддаю належне. Тому, хто зупинив одного з цих терористів від вбивства невинних євреїв», – додав глава ізраїльського уряду.

Нетаньягу закликав Австралію жорстко боротися з антисемітизмом, додавши, що Ізраїль очікує цього від кожного західного уряду.

Нагадаємо, 14 грудня на пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, яка забрала життя щонайменше 16 людей. Однією з жертв теракту на пляжі Бонді в Сіднеї став Олександр Клейтман, уродженець України, який пережив Голокост. Про його загибель журналістам повідомила його дружина Лариса Клейтман після трагедії.

Як повідомлялось, власник магазину фруктів, батько двох дітей Ахмед аль-Ахмед, який раніше не мав жодного стосунку до зброї, зміг голіруч знешкодити терориста, який розстрілював людей під час святкування Хануки у Сіднеї. Побачивши стрільця, аль-Ахмед підкрався до нього зі спини і відібрав зброю. А потім направив її на терориста, змусивши того відступити.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Австралія теракт Беньямін Нетаньягу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На популярному пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, яка забрала життя щонайменше 16 людей
Теракт на пляжі в Сіднеї під час Хануки: 16 загиблих, серед жертв – дитина
Вчора, 22:30
Теракт на пляжі в Сіднеї
У Сіднеї стався теракт під час святкування Хануки: є загиблі (оновлено)
Вчора, 14:09
Усі затримані працювали у Києві різноробочими на будівництві й одночасно шукали «легкі заробітки» у телеграм-каналах
Теракт у Дарницькому районі Києва: затримано виконавців, які діяли за завданням РФ
12 грудня, 12:16
У Житомирі 16-річна дівчина хотіла підірвати бомбу в житловому кварталі міста
У Житомирі школярка хотіла здійснити теракт у житловому кварталі міста (фото)
10 грудня, 17:30
Ізраїльський стартап виробляє молоко, хімічно ідентичне справжньому, без використання тварин
Ізраїль випустить штучне молоко у 2026 році
8 грудня, 09:38
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ затримала російського агента, який готував теракт у Миколаєві
5 грудня, 10:54
Церемонія відбулася в Канберрі
62-річний прем'єр Австралії створив історію, ставши першим, хто одружився на посаді
30 листопада, 02:42
Опріснена вода надходить у Кінерет через сезонний струмок Цальмон
Ізраїль рятує озеро опрісненою морською водою: такого у світі ще не було
27 листопада, 14:47
Нетаньягу: Наша опозиція до створення палестинської держави на будь-якій території не змінилася. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС буде роззброєний
Нетаньягу заявив, що Ізраїль проти створення Палестинської держави на будь-якій території
17 листопада, 03:19

Політика

Новим президентом Чилі став прихильник Піночета
Новим президентом Чилі став прихильник Піночета
Теракт у Сіднеї. Нетаньягу звинуватив Австралію в ігноруванні антисемітизму
Теракт у Сіднеї. Нетаньягу звинуватив Австралію в ігноруванні антисемітизму
Очільники угорського та польського МЗС посперечалися через допис Орбана
Очільники угорського та польського МЗС посперечалися через допис Орбана
Міністр оборони Німеччини скептично оцінив готовність Путіна до миру
Міністр оборони Німеччини скептично оцінив готовність Путіна до миру
Чи можливий мир до Різдва? Bild аналізує «вирішальні переговори» в Берліні
Чи можливий мир до Різдва? Bild аналізує «вирішальні переговори» в Берліні
Командувач Збройних сил Британії закликає країну активізуватися для стримування російської загрози
Командувач Збройних сил Британії закликає країну активізуватися для стримування російської загрози

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua