CNN: Уряд Нетаньягу нападає на вільну пресу в Ізраїлі

Уряд Нетаньягу хоче придушити вільну пресу та заглушити критику до того, як ізраїльтяни підуть на вибори

Організація «Репортери без кордонів» (RSF) знизила рейтинг Ізраїлю до 112-го місця зі 180 у Світовому індексі свободи преси

Прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу не давав інтерв'ю трьом головним ізраїльським телеканалам понад чотири роки, звинувачуючи їх у «промиванні мізків», допомозі ворогам Ізраїлю та особисто переслідуючи критичних до нього журналістів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Тепер ця давня напруженість стає більш агресивною: коаліція Нетаньягу має створити спеціальний парламентський комітет для просування законопроєкту, який передбачає заміну незалежних регуляторів ЗМІ Ізраїлю політичними призначенцями. Критики попереджають, що така зміна надасть уряду необмежені повноваження штрафувати та застосовувати санкції проти новинних агентств, що може назавжди змінити медіапростір країни.

Законопроєкт, запропонований міністром зв'язку Шломо Кархі (прихильником Нетаньягу), був прийнятий у першому читанні минулого місяця. Уряд стверджує, що мета реформи – відкрити ринок, стимулювати конкуренцію, усунути застарілі бар'єри та модернізувати законодавство для цифрової епохи.

Проте ізраїльські телеканали попереджають, що реформа посилить політичний вплив та підірве редакційну незалежність. У серпні 2023 року конкуруючі канали створили безпрецедентний спільний форум для протидії планам уряду, які вони називають «ворожим поглинанням» медіаринку.

«Ми бачимо спробу захоплення влади напередодні виборів. Очевидна мета – придушити вільну пресу та заглушити критику до того, як ізраїльтяни підуть на вибори», – заявив офіційний представник форуму CNN.

Законопроєкт про регулювання ЗМІ є частиною ширшого пакету заходів, спрямованих проти свободи преси в Ізраїлі. Раніше цього року організація «Репортери без кордонів» (RSF) знизила рейтинг Ізраїлю до 112-го місця зі 180 у Світовому індексі свободи преси, зазначаючи посилення кампаній із дезінформації та репресивних законів.

Інші ініціативи включають:

розширення законопроєкту (який спочатку мав на меті заборону катарського каналу «Аль-Джазіра»), щоб надати уряду право закривати іноземні телеканали без судового нагляду під приводом «національної безпеки»;

плани приватизації ізраїльського громадського мовника Kan 11.

рішення міністра оборони Ісраеля Каца про закриття радіостанції «Галей Цахал» («Армійське радіо») наступного року.

Це відбувається на тлі того, що Ізраїль вже понад два роки забороняє іноземним журналістам незалежний в'їзд до Гази, що RSF назвала «безпрецедентним порушенням свободи преси».

Законопроєкт про регулювання ЗМІ вже розкритикували Генеральний прокурор Галі Бахарав-Міара, Міністерства фінансів і юстиції та юридичні радники Кнессету. Генпрокурор попередила про «серйозну стурбованість щодо комерційного та політичного впливу та втручання в діяльність медіаорганізацій».

Попри юридичні заперечення, міністр Кархі продовжує наполягати на реформі. У листопаді він звинуватив пресу в «ослабленні Ізраїлю зсередини» і заявив, що реформа створить «справжню свободу слова, а не свободу невдоволених людей з мікрофонами».

Водночас, поки уряд Нетаньягу прагне обмежити критичні репортажі, він надає регуляторні пільги (включно зі зниженими зборами) проурядовому Каналу 14, який часто називають «ізраїльським Fox News».

Тиск має не лише інституційний, але й особистісний характер. Журналісти, відомі критикою Нетаньягу, дедалі частіше стикаються з погрозами та залякуваннями, часто за мовчазної або явної підтримки членів коаліції, зокрема міністра національної безпеки Ітамара Бен-Ґвіра.

Гай Пелег, старший юридичний кореспондент 12-го каналу, який регулярно висвітлює судовий процес над Нетаньягу, зіткнувся з протестами біля свого будинку, погрозами та білбордами, що закликали до його ув'язнення. Кампанія проти нього посилилася після того, як він викрив ймовірне жорстоке поводження з палестинським в'язнем.

«Вони хочуть, щоб ми боялися. Ми маємо сказати, що не здамося, не будемо боятися і продовжимо виконувати свою роботу», – сказав Пелег.

Пелег заявив, що війна проти ЗМІ ведеться кількома способами, які є частиною «єдиної системи»: через законодавство в парламенті, через Міністерство оборони та Армійське радіо, а також через маргінальні групи, які ведуть кампанії терору та цькування.

Зазначається, що нинішнє політичне становище Нетаньягу вже тісно пов'язане зі ЗМІ: його дії у медіасфері призвели до кримінальних розслідувань, де прокуратура стверджує, що він обмінював регуляторні пільги на позитивне висвітлення новин. Прем'єр тепер клопоче про помилування у президента Іцхака Герцога, але відмовляється визнавати свою провину.

Новий законодавчий механізм, який намагається легалізувати уряд, формалізує аналогічні домовленості, що, на думку критиків, дозволить міністрам заохочувати дружні медіа та карати критичні. Оскільки Ізраїль вступає у передвиборчий рік, незалежна журналістика має вирішальне значення, а новинні організації країни зіткнулися з «безпрецедентним політичним тиском, регуляторними погрозами та фізичним залякуванням».

Як відомо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подав офіційне прохання про помилування на ім'я президента країни Ісаака Герцога. Про це заявила резиденція президента, оприлюднивши повний текст запиту.

Запит, який включав 111-сторінковий документ від адвоката Нетаньягу Аміта Хадада та особистий лист від прем'єр-міністра, обґрунтовує необхідність помилування потужним суспільним інтересом.

Нагадаємо, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Генеральна прокуратура міста Стамбул видала ордери на арешт 37 ізраїльських посадовців, включно з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Їм висунуто звинувачення у «геноциді» та «злочинах проти людяності» у Секторі Гази.