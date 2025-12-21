NBC News: Нетаньягу готує для Трампа план нових ударів по Ірану

Ізраїль фіксує спроби Ірану відновити об’єкти зі збагачення урану та полагодити системи протиповітряної оборони

Ізраїльське керівництво занепокоєне швидким відновленням військового потенціалу Ірану після нещодавніх атак і готує пропозиції для нової адміністрації США щодо спільних дій. Як повідомляє NBC News, це питання стане ключовим під час майбутньої зустрічі Беньяміна Нетаньягу з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго, передає «Главком».

За даними джерел, головну тривогу Тель-Авіва викликає розширення іранської програми виробництва балістичних ракет, інфраструктура якої була суттєво пошкоджена ізраїльськими авіаударами на початку цього року. Також фіксуються спроби Тегерана відновити об’єкти зі збагачення урану та полагодити системи протиповітряної оборони. Ізраїльські чиновники вважають ці загрози критичними та такими, що потребують негайного реагування.

Очікується, що під час візиту до Флориди Нетаньягу представить Трампу наступні аргументи:

іранська ракетна програма загрожує не лише Ізраїлю, а й інтересам США та стабільності всього Близького Сходу;

ізраїльський лідер планує презентувати конкретні сценарії нових операцій, у яких США могли б взяти участь або надати необхідну підтримку.

Хоча ядерні об'єкти Ірану залишаються в полі зору ізраїльської розвідки, саме відновлення ракетного арсеналу наразі розглядається як найбільш нагальна загроза, що вимагає превентивних заходів.

Раніше Сполучені Штати посилили санкційний тиск на мережі нелегального експорту іранських енергоносіїв. Під нові обмеження потрапили компанії та судна, які допомагали Тегерану обходити нафтове ембарго, приносячи режиму багатомільйонні прибутки.

У четвер, 18 грудня 2025 року, американський уряд оголосив про запровадження санкцій проти 29 суден та низки керуючих компаній, що складають кістяк так званого тіньового флоту Ірану. За даними Вашингтона, ці танкери використовували складні та оманливі схеми судноплавства для прихованого транспортування нафти та нафтопродуктів.

До слова, США наклали санкції на українські компанії, які допомагали Ірану виробляти дрони та ракети. Обмеження торкнулися ще 32 фізичних та юридичних осіб із різних країн.

За даними Мінфіну США, іранський агент із закупівель Бахрам Табібі закуповував аерокосмічні матеріали, а саме індикатори положення та магнітометри через підставні компанії по всьому світу. Серед них є і українські – ТОВ «ГК Імператив Україна» та ТОВ «Екофера».